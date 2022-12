GFN Thursday presenta la lineup di dicembre con 22 nuovi giochi

È arrivato il periodo più bello dell'anno e noi inauguriamo il mese di dicembre con un aggiornamento della nostra lista di giochi in arrivo nel corso del mese.

In occasione di questo GFN Thursday sono in arrivo 22 nuovi giochi disponibili in streaming, tra cui l'attesissima uscita diMarvel's Midnight Suns. Esplorate il lato più oscuro e soprannaturale dell'Universo Marvel in questo gioco di ruolo tattico che verrà lanciato per i membri di GeForce NOW alla fine del mese!

Assicuratevi di consultare il blog post per vedere l'elenco completo dei 22 nuovi giochi in arrivo nel corso del mese, compresi 9 titoli day-and-date comeIXION, Art of the Rail e Master of Magic.

Questa settimana si aggiunge alla libreria di GFN Battlefield 2042 di EA, conRTX ON e NVIDIA DLSS per consentire ai membri di sperimentare l'azione sui campi di battaglia che cambiano dinamicamente in tutta la loro splendida gloria. Inoltre, è arrivato su GeForce NOW - giusto in tempo per il nuovo aggiornamento -"Season 3: Escalation", con un weekend di accesso gratuito dall’ 1 al 4 dicembre. Ci sarà anche una ricompensa per i membri di GeForce NOW!

Ecco l'elenco completo dei 6 giochi in arrivo sul cloud questa settimana:

The Knight Witch (nuovo lancio su Steam , 29 novembre)

Warhammer 40.000: Darktide (nuovo lancio su Steam, 30 novembre)

(nuovo lancio su Steam, 30 novembre) Fort Triumph (gratuito su Epic Games Store , 1-8 dicembre)

Battlefield 2042 ( Steam e Origin )

Alien Swarm: Reactive Drop ( Steam )

Stormworks: Build and Rescue ( Steam )

Siete ancora alla ricerca di un regalo da fare all’appassionato di gaming più importante della vostra vita? Il 2 dicembre è l'ultima occasione per approfittare dell'offerta "Green Thursday Black Friday"; in alternativa, avete a disposizione l’opzione dellacarta regalo in qualsiasi momento per regalare a voi stessi o a un amico giochi ad alte prestazioni.

Vi ricordiamo, infine, che è il momento perfetto per provare un abbonamentoRTX 3080, con sessioni di gioco della durata di 8 ore, accesso esclusivo ai server RTX 3080 per accedere più velocemente ai giochi e RTX ON per i titoli supportati, il tutto a bassissima latenza.

NVIDIA vi augura un felice dicembre.

