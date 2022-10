GFN Thursday: con Halloween arrivano nuovi terrificanti giochi

GFN Thursday: un'occasione unica per tutti i gamers che vorranno provare GeForce NOW e con Halloween arrivano anche 11 nuovi e terrificanti giochi!

I giocatori GeForce potranno ora giocare a "Sackboy: A Big Adventure" con RTX e a F1 22" con DLSS 3

“Warhammer 40,000: Darktide” in bundle!

Sta per arrivare Halloween e, proprio in questa occasione, il consueto appuntamento con il GFN Thursday arriva insieme a moltissime offerte!

I giocatori interessati a passare al nostro abbonamento Priority e quelli che vogliono provare il cloud gaming per la prima volta potranno approfittare di un'offerta speciale: a partire da oggi fino al 20 novembre, sarà possibile ottenere un abbonamento GeForce NOW Priority di sei mesi a soli €29.99, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo normale di €49.99.

I membri Priority possono giocare in streaming istantaneo a più di 1.400 giochi provenienti dai più famosi negozi di giochi digitali come Steam, Epic, Ubisoft e Origin per sessioni di gioco della durata di sei ore. Inoltre, hanno accesso prioritario ai nostri server di gioco cloud per far partire l'azione più velocemente rispetto ai membri Free, e RTX ON per una splendida illuminazione ray-tracing nei giochi supportati.

In aggiunta, per entrare perfettamente nello spirito di Halloween questa settimana, abbiamo una serie di nuovi giochi a tema Halloween nell'app GeForce NOW. È piena di titoli horror e thriller che vi prepareranno per il weekend spettrale più atteso di sempre.

Per chi volesse provare un brivido ancora più forte, date un'occhiata aBloodfeast, un evento di Halloween gratuito per chiunque volesse giocare a V Rising, dal 28 ottobre al 1° novembre. I giocatori potranno anche richiedere il pacchetto DLC gratuito "Halloween Haunted Nights Castle" fino a lunedì 7 novembre.

V Rising fa parte degli 11 nuovi giochi disponibili per lo streaming questa settimana, tra cui nuove uscite istantanee comeVictoria 3. Ecco la lista completa:

Inoltre, NVIDIA rilascia oggi un nuovo GeForce Game Ready driver per Sackboy: A Big Adventure su PC.

I giocatori che giocano su PC e dotati di una scheda grafica GeForce RTX ottengono un upgrade delDLSS 2 (noto anche come DLSS Super Resolution) fino a 2,5X in 4K a impostazioni massime con riflessi ray-tracing, ombre ray-tracing ed effetti di occlusione ambientale in ray-tracing.

Questo Game Ready driver porta anche un nuovo titolo supportato dal DLSS 3 con il rilascio dell'aggiornamento DLSS 3 diF1? 22. Il pilota di Codemasters ed Electronic Artsvanta già riflessi opachi immersivi in ray-tracing, riflessi trasparenti, occlusione ambientale, ombre eDLSS Super Resolution. Il 31 ottobre sarà possibile giocare a questo videogioco di guida ad alta velocità in 4K a oltre 120 FPS grazie alla potenza delle schede grafiche GeForce RTX Serie 40 e all'aggiunta del driver NVIDIA DLSS 3.

Questo driver offre anche la migliore esperienza in Victoria 3 eWRC Generations - The FIA WRC Official Game.

Altri vantaggi e aggiornamenti Game Ready

Questo nuovo driver NVIDIA Game Ready aggiunge anche altre funzionalità, tra cui:

Le impostazioni ottimali di GeForce Experience con un solo clic per:

Broken Pieces



Construction Simulator



Crossfire HD



Disney Dreamlight Valley



FIFA 23



NBA 2K23



Overwatch 2



Shatterline

Se acquisti una GeForce RTX, ricevi Warhammer 40,000: Darktide

I giocatori che acquistano una scheda grafica GeForce RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060 prima dell'8 dicembre riceveranno una copia digitale su Steam diWarhammer 40.000: Darktide - Imperial Edition, del valore di €59.99!

La Imperial Edition include:

Una copia digitale Steam di Warhammer 40,000: Darktide, disponibile dal 30 novembre.

, disponibile dal 30 novembre.

The Loyalist Pack: 4 costumi unici, 8 modelli di pelle per armi, un set di copricapi e un tatuaggio Ogryn.

4 costumi unici, 8 modelli di pelle per armi, un set di copricapi e un tatuaggio Ogryn.

Una cornice per ritratto del veterano di Mortis: Un portaritratti usato per rendere omaggio ai difensori caduti di Tertium Hive.



Zaino Caducades: Uno zaino per i personaggi umani. Questo zaino è stato riutilizzato per servire chi è ancora vivo e combatte.

: Uno zaino per i personaggi umani. Questo zaino è stato riutilizzato per servire chi è ancora vivo e combatte.

E 2500 Aquilas (valuta premium)

Al momento del lancio,sarà dotato di tecnologie di potenziamento del gioco che offrono ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza gaming. NVIDIA DLSS accelererà le prestazioni in modo significativo, NVIDIA Reflex ridurrà la latenza del sistema, rendendo il gameplay più reattivo, e i riflessi ray-tracing insieme all'illuminazione globale porteranno la grafica del gioco a un livello decisamente superiore.

