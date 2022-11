Rocco Giocattoli lancia i nuovi giochi da tavolo della linea Giocoro’

Divertimento e sfide appassionanti da vivere con gli amici e in famiglia





Avventura, leggerezza, cultura e soprattutto tanto divertimento. Questo Natale l’apprezzata linea di action e i children game Giocorò, distribuita in esclusiva per l’Italia da Rocco Giocattoli, si arricchisce di quattro nuove referenze per tutte le età.



La prima grande novità del Natale Giocorò è Il Tempio di Fuoco Chi riuscirà ad accaparrarsi il maggior quantitativo d'oro prima che il tempio mostri la sua furia, vince! 39,99€



Altra grande novità è Buzzer Challenge, il nuovo Trivia Games Giocorò, un gioco di parole, conoscenza generale e prontezza in cui i partecipanti dovranno trovare una o più parole giuste per la categoria e la lettera selezionata. Ogni giocatore a turno legge la categoria sulla carta e gira la ruota per scoprire con quale lettera iniziare e quante parole dire. Quindi, preme il Buzzer per attivare il conto alla rovescia di 5 secondi per rispondere! Il primo giocatore a ottenere 10 punti vince la sfida. 24,99€



Adatto a tutti, grandi e piccini, Sonic Super Teams è il gioco da tavolo dedicato al famoso riccio blu, Sonic! Con otto pedine raffiguranti i personaggi più` celebri del mondo di Sonic, i giocatori dovranno percorrere il circuito alla massima velocita` facendo attenzione alle trappole tese dagli avversari. Guida il tuo personaggio preferito, pesca le carte e parti alla massima velocità lungo tutto il percorso. 29,99€







Tira la Cacca, un gioco semplice, veloce e divertente in cui i giocatori devono riuscire, tra uno “sciacquone” e un suono buffo, a centrare il water con le cacchine, usando le “caccapulte” in dotazione. Tira lo sciacquone per sentire suoni buffissimi e abbassa la tavoletta per proclamare la tua vittoria! 32,99€ inclusa



Le quattro nuove referenze si uniscono a giochi storici di gran successo della linea Giocorò come Pirata Pop Up, Occhio alla Nonna, E se fossi?, Acchiappa la polpetta e Chronobomb.



