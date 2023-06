AVVENTURA E DIVERTIMENTO CON I GIOCHI DELL'ESTATE DI ROCCO GIOCATTOLI

Dalla linea Giocorò, i nuovi action games a tema pirata per intraprendere avventure mozzafiato, fino ai giochi tecnologici più avanzati come il Drone Spy Racer e l'Aquacross 360, non c'è limite a quanto possa essere coinvolgente e stimolante il divertimento estivo: ecco un'anteprima di quello che Rocco Giocattoli ha in serbo per l'estate dei piccoli esploratori!





Con l'arrivo dell'estate, i lunghi giorni di sole sono l'occasione ideale per i bambini per immergersi in momenti di gioco ed esplorazioni. Rocco Giocattoli , fedele compagno delle avventure dei più piccoli da oltre 60 anni , si impegna a trasformare ogni momento di gioco in un'esperienza memorabile e coinvolgente, rendendo così l’estate il palcoscenico ideale per nuove avventure, sia reali che immaginarie.



Chi non ha mai sognato di navigare i sette mari in cerca di tesori nascosti, o di combattere battaglie epiche contro i più temibili avversari? I bambini, protagonisti indiscussi della stagione, amano immergersi in mondi fantastici, dove divertimento e avventura regnano sovrane. In risposta a questo spirito indomito, la linea Giocorò ha creato una serie di action games a tema piratesco, perfetti per portare un tocco di azione nei pomeriggi estivi dei piccoli esploratori, stimolando la loro immaginazione: per gli amanti delle sfide contro il tempo, Il tesoro di Barbanera offre un’emozionante caccia al tesoro che metterà alla prova riflessi, velocità e agilità mentale dei bambini dai 4 anni in su. Dopo aver scoperto la sequenza di dadi che costituisce la loro chiave, i giocatori dovranno raccogliere la giusta combinazione nel corretto ordine prima degli avversari, utilizzando poi la soluzione per aprire il forziere. Soltanto il più abile riuscirà a conquistare il ricco bottino di Barbanera!



Pirata Pop-Up è l'ideale per i giovani avventurieri che cercano una sfida meno tattica, ma ugualmente emozionante. I giocatori posizionano il pirata nel suo barile e, a turno, inseriscono le spade nelle apposite fessure. Ma attenzione: non si può mai prevedere quale spada farà saltare il pirata ! Grazie all' elemento sorpresa , ogni partita è un'esperienza nuova e piena di divertimento per i bambini dai 4 anni in su . Vivace e coinvolgente, Pirata Pop-Up offre un barile di risate e promette di mantenere i più piccoli impegnati per ore!







L’estate, però, non è solo tempo di avventure piratesche: con la sua capacità di evocare infinite possibilità di scoperta, è la stagione in cui il mondo diventa un'enorme area di gioco. Per stimolare i bambini a dare il via alla loro curiosità, Rocco Giocattoli propone il Drone Spy Racer della linea Flybotic e Aquacross 360 della linea Exost , i giochi all’avanguardia che combinano tecnologia, esplorazione e avventura . Lo Spy Racer è la scelta ideale per i piccoli piloti desiderosi di sperimentare la gioia del volo: dotato di un design sportivo e di una fotocamera integrata per scattare foto e registrare video , questo drone permette di eseguire acrobazie stupefacenti, con tre livelli di velocità e una funzione flip a 360° .



Invece, per gli amanti dell’esplorazione terrestre e acquatica, l' Aquacross 360 rappresenta l'innovazione nel mondo dei radiocomandi: che si tratti di attraversare un ruscello o di scalare una collina , questo veicolo apre una nuova dimensione di avventura! L'Aquacross 360 offre un'esperienza di gioco veramente completa e versatile , eseguendo acrobazie mozzafiato come ruotare a 360° : resistente, leggero e maneggevole, grazie ai suoi pneumatici anti-foratura può essere utilizzato su qualsiasi tipo di terreno , raggiungendo una velocità di 8 km/h . I giochi di Rocco Giocattoli promettono un divertimento capace di saziare anche i più inarrestabili fra i piccoli!

