Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL supera i 50 milioni di download

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è entusiasta di annunciare che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, a nove mesi dall’uscita, ha superato i 50 milioni di download in tutto il mondo.

Per celebrare questo incredibile traguardo, KONAMI offre ai Duellanti 1.000 Gemme bonus come parte della “50 Million Downloads Appreciation Campaign”. Effettuando ora il log in, i Duellanti riceveranno 1.000 Gemme e l’esclusiva sleeve celebrativa Drago a Cinque Teste per proteggere le loro carte in-game.





Disponibile da oggi anche un nuovo Secret Pack. “Abisso Alba” è caratterizzato da carte basate sul Caduto di Albaz e sulle sue Evocazioni Fusion, in grado di richiamare draghi dall’enorme potere. “Abisso Alba” introduce nuove carte in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, tra cui: Alba-Lenatus il Drago Abisso, Albaz il Cinereo e Bando Marchiato.

Per maggiori informazioni, controllate gli avvisi in-game o visitate sito ufficiale.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Affascinante grafica 4K, più di 10.000 carte da collezionare, una lunga campagna single-player Solo Mode, Duelli online, tornei, eventi e molto altro.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in free-to-play con acquisti in-game su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.

Per le ultime notizie sui prodotti e gli eventi di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI e per tutti i titoli digitali di Yu-Gi-Oh! visitate www.yugioh-card.com



Altre News per: masterduelsuperamilionidownload