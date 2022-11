Xiaomi Redmi Note 11 e Pro 5G : Sconto Black Friday Cyber Monday

Durante il Black Friday, risparmia il 10% sul prezzo degli Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 e sulla versione Pro 5G. Due smartphone in promozione con grandi funzionalità.

L'offerta Redmi Note 11 Pro 5G di Xiaomi

Scopri tutte le qualità di un potente smartphone 5G risparmiando al massimo. Per il Black Friday 2022, Xiaomi taglia il prezzo del Redmi Note 11 Pro 5G. Questo smartphone è dotato dell'overlay MIUI basato su Android per poter sfruttare al massimo tutte le app. Con le versioni da 6+128 GB o 8+256 Gb avrai tutto lo spazio di archiviazione per salvare tutti i file, fotografie e altri documenti.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro: caratteristiche incredibili ad un prezzo scontato

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro ha una connessione 5G con cui potrai usufruire dello lo streaming e i giochi online alla velocità della luce. È dotato di una potente ricarica rapida da 67 W per avere un'autonomia senza precedenti grazie anche alla sua batteria da 5000 mAh.

Il suo triplo sensore fa miracoli, con una fotocamera principale da 108 megapixel, potrai dunque registrare video di qualità professionale e scattare fotografie con rendering dettagliato. Per quanto riguarda lo schermo, è presente la tecnologia AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo pannello da 6,67 pollici promette un'incredibile esperienza multimediale con una fluidità totale. I film, serie, video e altri giochi saranno ancora più sorprendenti. Potete acquistare il Redmi Note 11 Pro con sconto del 10% inserendo il codice sconto presente su ebay.



Approfitta delle offerte sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro.

Clicca qui per acquistare la versione 6+128 GB a soli 314,10 € invece di 349,00 €.

Clicca qui per acquistare la versione da 8+256 Gb a 359,10 € invece di 399,00 €.





Offerta Black Friday Xiaomi Redmi Note 11

Anche lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 è attualmente disponibile ad un prezzo molto vantaggioso per il Black Friday. Lo Xiaomi Redmi Note 11 è uno smartphone 4G che ha molti vantaggi: è potente, ha uno schermo grande ed è molto funzionale. Ecco come approfittare di questo prezzo ridotto.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 a prezzo scontato



Con lo Xiaomi Redmi Note 11 avrai uno smartphone con un display AMOLED da 6,43 pollici a 90 Hz. Questo è sinonimo di grande comfort di utilizzo sia per giocare che per guardare video o ancora navigare in Internet. All'interno è presente il processore Qualcomm Snapdragon 680, oltre a 4 GB di RAM e 128 GB o 6 + 128 GB di spazio di archiviazione. Se necessario, puoi aggiungere una scheda micro SD per espanderne la capacità.



Per quanto riguarda le foto, ci sono sensori da 50 + 8 + 2 + 2 megapixel sul retro, oltre a un sensore da 13 megapixel sul davanti. Una proposta particolarmente ricca per un terminale venduto già a buon mercato. Infine, in termini di autonomia, potrai contare su una batteria con capacità di 5000 mAh, compatibile con la ricarica rapida da 33W di Xiaomi. Abbastanza per soddisfare tutte le esigenze quotidiane. Potete acquistare il Redmi Note 11 con sconto del 10% inserendo il codice sconto presente su ebay.

Approfitta delle offerte sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 11.

Clicca qui per acquistare la versione da 4+128 GB a soli 175,50 € invece di 195,00 €.

Clicca qui per acquistare la versione da 6+128 GB a 183,60 € invece di 204,00 €.

