POCO X4 Pro 5G promo offerta e sconto Black Friday

POCO, per il Black Friday 2022, sta proponendo a un prezzo molto interessante il suo smartphone POCO X4 Pro 5G, che passa da 299,90 € a 229,90 € nella sua versione da 6+128 GB mentre la versione da 8+256 GB a 289,90 €. L'azienda mette a disposizione anche un coupon: POCOBG20 che consente un risparmio ulteriore di 20 €.



POCO X4 Pro 5G: L'offerta Black Friday 2022

Con il suo schermo AMOLED da 120 Hz e la sua tripla fotocamera da 108 mp, POCO X4 Pro ha riscosso un grande successo tra gli amanti delle belle foto. Disponibile in due versioni (6 GB di RAM e 128 GB di storage, oppure 8 GB di RAM e 256 GB di storage), ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con una definizione di 2.400 x 1.080 pixel e una risoluzione di 395 dpi.

Avendo un peso di 205 grammi, il POCO X4 è piacevole da maneggiare, anche se è piuttosto grande (164.2 x 76.1 x 8.1 mm). Il suo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass 5 e quindi è molto resistente. Inoltre, questo cellulare ha un un indice di protezione IP53, che lo rende invulnerabile alla polvere e ai piccoli spruzzi d'acqua.



Qualunque versione dello smartphone POCO X4 attiri la vostra attenzione, con questa offerta dedicata al Black Friday risparmierete decine di euro. Infatti, il modello con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione è in vendita al prezzo di 229,90 euro invece di 299,90 euro. Per quanto riguarda lo smartphone con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, viene proposto al prezzo di 289,90 euro anziché 349,90 euro.

Non è tutto: da subito potrete utilizzare un coupon messo a disposizione del venditore per risparmiare altri 10 euro in più su ogni acquisto di smartphone. Approfitta dell'offerta cliccando qui. Ricordatevi il codice coupon: POCOBG20 che consente un risparmio ulteriore di 20 €.

Caratteristiche POCO X4 Pro 5G

Il marchio Poco è solitamente sinonimo di smartphone con un buon rapporto prestazioni/prezzo e dal design più audace grazie al design del suo modulo fotografico posteriore immediatamente riconoscibile. È sia imponente che discreto. Copre l'intera larghezza del dispositivo integrandosi perfettamente nella custodia. Ospita tre sensori fotografici, ma POCO ha abilmente riempito lo spazio per dare l'illusione che ci siano altre fotocamere.



Le sue dimensioni consentono al Poco X4 Pro di ospitare un ampio pannello da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel).



I colori sono molto più vividi e contrastanti. Lo smartphone ha anche un livello di luminosità, molto elevato. Lo schermo raggiunge infatti i 700 nits con picchi a 1200 nits e non si hanno problemi ad usarlo all'aperto o alla luce diretta del sole. Un altro punto di forza di questo schermo è che si può scegliere tra una frequenza di aggiornamento di 60Hz o 120Hz.

Per quanto riguarda l'audio ci sono due altoparlanti stereo su entrambi i lati e dispone di un jack audio che sta diventando sempre più raro sugli smartphone di fascia media.

Il Poco X4 Pro funziona con un processore Qualcomm Snapdragon 695 accompagnato da 6 o 8 GB di RAM in DDR4 e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione in UFS 2.2.



Se si esaurisce la memoria, si possono aggiungere fino a 3 GB di RAM virtuale che verrà utilizzata nello spazio di archiviazione. Inoltre, quest'ultimo è espandibile fino a 1TB tramite microSD. Questa configurazione ci consente di giocare anche a pesanti giochi 3D senza problemi.



POCO X4 Pro è dotato di una batteria da 5000 mAh che gli consente un'autonomia di un giorno e mezzo che può anche andare oltre se si mantiene lo schermo a 60Hz senza giocare.



Potrete contare inoltre su un caricatore da 67 W. Lo smartphone passa dallo 0 al 25% in 7 minuti poi al 75% in 20 minuti. La batteria raggiunge il 100% in 41 minuti.



Il Poco X4 Pro incorpora una tripla fotocamera sul retro e un sensore selfie da 16 MP nella parte anteriore. La fotocamera principale è composta da un sensore da 108 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo Macro da 2 MP.



Con queste caratteristiche, il POCO X4 Pro vi permetterà di fare tutto quello che volete senza rimanere delusi, il tutto a un costo irripetibile in occasione del Black Friday.

Clicca qui per approfittare dell'offerta shopping. Non dimenticatevi del codice coupon: POCOBG20 che consente un risparmio ulteriore di 20 €.

Altre News per: pocopromooffertascontoblackfriday