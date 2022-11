Medieval Dynasty disponibile

L'editore britannico Merge Games, Toplitz Productions e Render Cube sono entusiasti di confermare che il gioco di ruolo di sopravvivenza medievale è disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S! I giocatori assumeranno il ruolo di un giovane che prende in mano il proprio destino. Diventa un leader della tua comunità e fonda una dinastia che resisterà alla prova del tempo. All'inizio, dovrai combattere con le unghie e con i denti per sopravvivere in una terra infestata da animali selvaggi, banditi ecc. Medieval Dynasty combina elementi di più generi di successo: Sopravvivenza : la necessità di sopravvivere attraverso la caccia, l'agricoltura e la coltivazione della terra.



Simulazione : crea strumenti e armi, costruisci case, stalle e tutti i tipi di edifici, mentre fai crescere il tuo impero.



Gioco di ruolo : sviluppa il tuo personaggio, interagisci con gli NPC, prenditi cura della tua famiglia e forma alleanze comunitarie aiutando gli altri e commerciando liberamente.



Strategia: fonda ed espandi un villaggio, gestisci gli abitanti, raccogli risorse e produci tutti i beni di cui hai bisogno, usali o trai profitto commerciandoli. Medieval Dynasty è disponibile presso tutti irivenditori a soli € 34,99.