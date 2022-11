Mondiali Qatar: follia in Arabia Saudita dopo la vittoria contro l’Argentina… Il re decreta un giorno di vacanza!

La vittoria dell’Arabia Saudita sull’Argentina , uno dei contendenti al titolo, ha paralizzato letteralmente il paese mediorientale. Così, il re saudita, Salman bin Abdelaziz , ha decretato che questo mercoledì sarà festa in tutto il Paese in occasione della “vittoria contro la squadra argentina”, come riporta l’agenzia di stampa ufficiale del Paese arabo SPA.

Il re “ha decretato che oggi, mercoledì, sarà un giorno festivo per tutti i settori pubblico e privato del Paese, nonché per tutti gli studenti”, secondo una dichiarazione del tribunale riprodotta da SPA.

Ha anche aggiunto che la decisione è stata presa dopo che il monarca ha accettato il suggerimento di suo figlio , il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán.

Le strade di Riyadh e di altre città del Paese sono esplose in giubilo dopo la vittoria della loro squadra contro l’Argentina di Leo Messi , un traguardo storico accolto, allo stesso tempo, con grande incredulità tra i sauditi, che si consideravano senza opzioni per nemmeno competere in questo duello.

L’inaspettata vittoria, che ha posto fine alla striscia di 36 partite senza sconfitte dell’Albiceleste , ha segnato anche la quarta nella storia dell’Arabia Saudita nella sua partecipazione ai Mondiali.

Anche le autorità saudite non hanno tardato a reagire. Il capo della Saudi Arabian Entertainment Authority e proprietario di Almería, Turki al Sheikh, ha annunciato su Twitter che l’accesso a due parchi ricreativi a Riyadh sarà libero martedì per celebrare l’occasione.

Altre News per: mondialiqatarfolliaarabiasauditadopovittoria