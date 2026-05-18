Trump sospende l'attacco all'Iran, pressing di Qatar Arabia Saudita ed Emirati

Trump ha fermato un attacco contro l’Iran previsto per domani dopo l’intervento dei leader del Golfo. Qatar, Arabia Saudita ed Emirati hanno chiesto più tempo per trattare con Teheran ed evitare un’escalation militare.

Donald Trump ha annunciato di aver bloccato un’operazione militare contro l’Iran che, secondo quanto dichiarato dal presidente statunitense, era prevista per la giornata di domani. La decisione è arrivata dopo una richiesta avanzata da alcuni dei principali alleati arabi degli Stati Uniti nel Golfo.

Nel messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha spiegato di aver accolto l’appello dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e del presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan. I tre leader hanno chiesto alla Casa Bianca di concedere altro tempo ai negoziati in corso con Teheran.

Secondo il presidente americano, i colloqui diplomatici starebbero procedendo in maniera concreta e potrebbero portare a un’intesa giudicata accettabile sia dagli Stati Uniti sia dai Paesi del Medio Oriente. Trump ha ribadito che uno dei punti centrali dell’eventuale accordo dovrà essere l’assenza di armi nucleari iraniane.

Il presidente ha inoltre riferito di aver ordinato al capo del Pentagono Pete Hegseth, al generale Dan Caine e alle forze armate statunitensi di non eseguire il piano d’attacco preparato contro Teheran. Allo stesso tempo, ha precisato che Washington resta pronta a intervenire rapidamente nel caso in cui i negoziati dovessero fallire.

Trump ha parlato di un possibile “assalto completo e su larga scala” contro l’Iran se non verrà raggiunta un’intesa ritenuta soddisfacente dagli Stati Uniti. La sospensione dell’operazione, ha aggiunto, nasce anche dal rapporto di fiducia con i leader arabi coinvolti nella mediazione.