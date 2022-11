Overwatch 2: Il trailer di Ramattra e PE raddoppiati

Overwatch 2: Il trailer di gioco di Ramattra e i PE raddoppiati sono in arrivo questo fine settimana!

Dopo ildebutto di Ramattra, il nuovissimo tank in arrivo in Overwatch 2 all'uscita della Stagione 2 il 6 dicembre, i giocatori non vedono l'ora di scoprire come il suo nuovo kit influenzerà il gioco. Siamo lieti di rivelare un primo trailer di gioco previsto per questo sabato 26 novembre! Con due forme distinte, Omnic e Nemesi, che danno ai giocatori la dovuta versatilità nel proteggere la squadra, Ramattra sarà un'aggiunta intrigante al parco eroi di Overwatch 2.

Oltre che dello stile di gioco imponente di Ramattra, i giocatori potranno anche godere di bonus aggiuntivi per tutto il fine settimana.

Ricompense d'accesso

Dal 22 novembre al 26 novembre: highlight Cinque Dita della Regina dei Junker



Dal 27 novembre al 2 dicembre: highlight Cavalca il Vento di Kiriko

Partite a PE doppi

Dal 24 al 28 novembre

Trailer di gioco di Ramattra:https://www.youtube.com/ playoverwatch

Altre News per: overwatchtrailerramattraraddoppiati