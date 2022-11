Ramattra arriverà su Overwatch 2 il 6 dicembre

Ecco Ramattra! Il nuovo eroe thank arriverà su Overwatch 2 il 6 dicembre

La storia di Ramattra è complessa e controversa: il suo obiettivo finale è di proteggere il suo popolo, ma il costo di tale impresa dev'essere ancora definito.

Soffrite come ho sofferto io

Nato come macchina da guerra, Ramattra ha rinunciato alle munizioni per divenire uno scudo con cui proteggere il suo popolo promuovendo pace e serenità. I suoi ideali non erano lontani dal suo compagno monaco Shambali, Zenyatta. Tuttavia, la storia di Ramattra è costellata di difficoltà, traumi e uno sguardo ravvicinato alla dura realtà dell'umanità.



L'armonia venne rimpiazzata dal dissenso e Ramattra iniziò ad avvicinarsi ai suoi ideali in modo più pragmatico, arrivando a giustificare qualunque mezzo necessario per difendere i suoi compagni Omnic. Da capo del Settore Zero, Ramattra vanta un supporto incredibile da parte della sua gente; è intenzionato a imporre le sue ideologie sul nostro mondo.

Qui potete trovare il video con la storia delle origini di Ramattra

Ramattra si unirà al parco tank all'inizio della Stagione 2 a partire dal 6 dicembre. Il nostro team sta facendo il conto alla rovescia per quando potrà condividere di più sul nuovo eroe, per cui resta con noi durante le prossime settimane che ci separano dalla Stagione 2 per ulteriori informazioni.

Altre News per: ramattraarriveràoverwatchdicembre