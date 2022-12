Overwatch 2 - Stagione 2: Ramattra, Monastero Shambali e Battaglia per l'Olimpo

Ramattra arriva in prima linea come ultimo eroe di Overwatch 2. In linea con i suoi obiettivi rivoluzionari, Ramattra è il primo Tank che può cambiare completamente forma come parte delle sue abilità principali, cambiando le sue abilità e il suo stile di gioco da un momento all'altro.



Nella nostra nuova mappa di Trasporto, il Monastero Shambali, saliremo per il tortuoso sentiero già percorso da innumerevoli Omnic che hanno cercato rifugio tra le sue mura. Trascendi i tuoi avversari in una battaglia per il controllo di quella che una volta era la casa di Zenyatta e Ramattra.



Nuova stagione, nuovi bilanciamenti



Con la nuova stagione di Overwatch 2 arriva un altro giro di modifiche al bilanciamento, per portare alcuni eroi più in linea con il bilanciamento competitivo del resto degli eroi.



Sia i dati che il feedback dei giocatori ci hanno mostrato che Sojourn sta dominando nei livelli più alti del gioco competitivo, mentre rimane ancora una sfida troppo grande per i giocatori senza lo stesso livello di abilità meccanica. Per rispondere ai feedback riguardo il livello di abilità troppo alto, nella Stagione 2 ci concentreremo sulla letalità del suo Fucile a Rotaia a distanza, per incoraggiare i giocatori a fare buon uso dell'alta mobilità di Sojourn, per accorciare la distanza e rendere il tasto destro del mouse più potente.



Doomfist riceverà dei cambiamenti significativi per supportare meglio il suo ruolo come linea frontale della squadra, mantenendo sempre lo stile di gioco che è al centro della sua identità. Potete anche aspettarvi delle modifiche per Ana, Bastion, Regina dei Junker, Kiriko, Mercy e Symmetra quando uscirà l'aggiornamento, il 6 dicembre.

In arrivo a: destinazioni preferite dai fan



Con la nuova stagione arriva una nuova rotazione di mappe. Oltre alla nostra nuova mappa, il Monastero Shambali, i giocatori possono aspettarsi il ritorno di una delle mappe preferite dai fan, Rialto, e il posto più epico sulla terra, Blizzard World (alcune giostre potrebbero non essere disponibili in caso di pioggia). Faremo anche un salto su Oasi e Nepal in diversi momenti del gioco, mentre Hollywood e Osservatorio: Gibilterra usciranno dalla rotazione. Vi ricordiamo comunque che le mappe che non sono in rotazione, sono comunque disponibili per le partite personalizzate.

Mitologia greca e la Battaglia per l'Olimpo



Per la Stagione 2, il tema che abbiamo scelto sono divinità e leggende: la Mitologia Greca! La nostra seconda stagione include un nuovo modello mitico: Regina dei Junker Zeus, come ricompensa massima del Pass Battaglia Premium. Il modello include nuove opzioni di personalizzazione, modelli delle armi, battute audio ed effetti speciali. Immergiti nella gloria delle altre divinità ottenendo il leggendario Ramattra Poseidone e la leggendaria Pharah Ade, il tutto facendo progressi nel Pass Battaglia Premium.



Questi eroi e molti altri verranno infusi di nuovi poteri divini nella nostra nuova modalità Battaglia per l'Olimpo. Questo nuovo evento a tempo limitato inizierà il 5 gennaio e durerà fino al 19 gennaio. Tenete d'occhio i modelli che appariranno in questa stagione. Potrebbero darvi un'idea su cosa vi aspetta nella Battaglia per l'Olimpo!



Eventi stagionali e Twitch Drop



Presto torneranno anche gli eventi del Magico Inverno e la Celebrazione della Luna, con nuove ricompense migliorate. Ogni evento di questa stagione, inclusa la Battaglia per l'Olimpo, avrà un modello come ricompensa che potrete ottenere semplicemente unendovi al divertimento e completando le sfide. Tra le ricompense ci sono il modello epico Brigitte Regina dei Ghiacci, il modello leggendario Mercy Vittoria Alata, e il modello leggendario Echo Kkachi.



Potrete ottenere ancora più oggetti per la Stagione 2 guardando i vostri streamer preferiti di Overwatch 2 su Twitch. Non perdetevi un modello leggendario per Ramattra e altri Twitch Drop in questa stagione!



Sfide eroe di recupero



Nella Stagione 2 introdurremo nuove sfide per fare in modo che i giocatori possano ottenere i nuovi eroi che non hanno ancora sbloccato.



I giocatori che non sono riusciti a sbloccare Kiriko nella Stagione 1 o i giocatori che iniziano per la prima volta nella Stagione 2 possono sbloccare nuovi eroi selezionando la Sfida per l'eroe che vogliono sbloccare, che li manderà prima nella Zona d'addestramento per fare pratica con le sue abilità, e poi li sfiderà a vincere partite in Overwatch. Per coloro che vogliono saltare le Sfide, c'è l'opzione di sbloccare questi eroi direttamente nel negozio di gioco. Vi ricordiamo che i possessori di Overwatch 1 riceveranno in automatico i nuovi eroi Sojourn, Regina dei Junker e Kiriko effettuando l'accesso prima della fine della Stagione 2. I nuovi giocatori su Overwatch 2 hanno ricevuto Sojourn e Regina dei Junker come bonus per aver effettuato l'accesso nella Stagione 1.



Uno sguardo al futuro



Overwatch cresce sempre di più: il numero di giocatori, il nostro team e il nostro gioco. Ci adatteremo costantemente alla costruzione di Overwatch 2 come servizio sempre online. La Stagione 2 arriva con tanti aggiornamenti significativi che siamo felici di poter condividere con voi, e non vediamo l'ora di vedere che effetto avrà Ramattra sullo stato attuale del gioco.



