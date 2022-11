ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è in Offerta Speciale per il Black Friday 2022

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità, ricco di funzioni avanzate. Ha un'elevata potenza di aspirazione, streaming video in diretta e una docking station in grado di pulire automaticamente le spazzole rotanti e riempire e svuotare il serbatoio dell'acqua. Di solito questi lussi hanno un prezzo elevato, ma la quantità di tempo e fatica che fanno risparmiare fa valere il prezzo extra.

Il prezzo di 1299€ viene scontato durante il Black Friday 2022 di Amazon dove, il DEEBOT X1 TURBO viene proposto in offerta con ben 500 Euro di sconto al prezzo finale di 799€. Ecovacs per l'evento sta infatti tagliando i prezzi con una vasta serie di offerte dedicate. Queste offerte sono valide dal 14 al 28 novembre 2022 e danno diritto a sconti mai visti prima. X1 TURBO ha le stesse funzionalità di X1 OMNI, non ha lo svuotamento automatico della polvere ma la potenza di aspirazione è di ben 5000 Pa

Perchè approfittare dell'offerta?

Perchè l'ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è il secondo miglior robot aspirapolvere della serie ECOVACS DEEBOT X1, dietro al modello Ecovacs Deebot X1 OMNI che occupa la prima posizione. Ha un'impressionante potenza di aspirazione di 5000 Pa e il rilevamento degli ostacoli 3D AIVI e TrueMapping 2.0 e la mappatura dell'X1 OMNI, la differenza con quest'ultimo top di gamma sta solo nel fatto che il contenitore della polvere deve essere svuotato manualmente.



La docking station infatti ospita due grandi serbatoi d'acqua: uno per l'acqua pulita e uno per l'acqua sporca raccolta dal mocio. Come gli altri modelli, funziona anche come stazione di ricarica per il robot aspira e lava pavimenti. Ciò che lo rende diverso è che lava anche i panni e li asciuga con aria fredda per prevenire la formazione di batteri e cattivi odori.

Inoltre, riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua dell'aspirapolvere in modo che sia pronto per l'uso. Grazie ai due grandi serbatoi d'acqua, è possibile utilizzare il mocio più volte prima di riempirlo nuovamente.



La funzione di lavaggio del pavimento di ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è molto diversa da quella di altri robot aspirapolvere tradizionali. È dotato di due moci che ruotano rapidamente mentre si muove e pulisce a fondo il pavimento. Può anche rilevare diverse superfici ed evitare i tappeti in modo che non si bagnino.

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è dotato di una camera integrata che serve a molteplici scopi. Consente di trasformare l'aspirapolvere robot in un dispositivo di sorveglianza visualizzando un flusso video in diretta che si visualizzare nell'app. Possiamo controllare ECOVACS DEEBOT X1 TURBO da remoto e vedere tutto quello che sta succedendo in casa. Ad esempio, puoi usarlo per vedere se abbiamo lasciato elettrodomestici collegati o vedere cosa stanno facendo i nostri animali domestici.

La fotocamera aiuta anche il robot aspirapolvere a muoversi in casa in modo più efficace e riduce le possibilità che si blocchi. Grazie alla sua intelligenza artificiale, è in grado di rilevare ostacoli, come gambe di sedie, calze, scarpe e spostarsi tra di essi per prestazioni più fluide.



Se desideri personalizzare ECOVACS DEEBOT X1 TURBO, si può collegare all'app. Visualizzando la mappa della casa creata dal robot ci consente di nominare le stanze, comandare il robot aspirapolvere per pulire aree specifiche, modificare la modalità di pulizia, creare confini virtuali e impostare programmi di pulizia. Possiamo utilizzare la mappa della casa in 3D per aggiungere mobili sulla mappa in modo che il robot aspirapolvere abbia una pianta più accurata delle stanze.

L'app ha anche comandi vocali, tra cui "Avvia la pulizia", "Pausa", "Stop" e "Torna alla base" che ci consentono di controllare il robot aspirapolvere a mani libere. Possiamo anche chiedere informazioni di stato come "Quanta batteria è rimasta?" e altro ancora.



Nel complesso, ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è un eccellente robot aspirapolvere a tutto tondo che aspira e pulisce a fondo i pavimenti. Con la sua incredibile potenza di aspirazione e il set di funzionalità avanzate e automatizzate, farà gran parte del lavoro per noi, così potrai dedicare il tuo tempo ad attività più divertenti.

Se desiderate un robot aspirapolvere e lavapavimenti con queste caratteristiche non vi resta che approfittare dell'offerta dedicata per il Black Friday.



Acquista qui DEEBOT X1 TURBO : Prezzo €1299 - Black Friday: €799 - Sconto : €500 - Promozione valida : Nov 14-28

