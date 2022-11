Gli sviluppatori di Dead Space discutono dell'aggiornamento USG Ishimura in un nuovo post sul blog

Nel caso ve lo foste perso, Motive Studio ha pubblicato oggi il terzo post della serie di blog "Inside Dead Space". Intitolato "A bordo della Ishimura", il post parla dell'aggiornamento dell'iconica ambientazione della navicella originale e di quanto sia stato importante trattare la USG Ishimura stessa come uno dei personaggi più essenziali del gioco. Il team di sviluppatori spiega anche come si sono cimentati nell'incorporare elementi del più ampio universo di Dead Space nella Ishimura, sotto forma di pubblicità, manifesti, ecc.

Per vedere Inside Dead Space #3: A bordo della Ishimura, visitate https://www.ea.com/en-gb/ games/dead-space/dead-space/ news/inside-dead-space-3- aboard-the-ishimura .

Dead Space uscirà il 27 gennaio 2023 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC; restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti da parte degli sviluppatori man mano che proseguiamo sulla strada del lancio!

Altre News per: sviluppatorideadspacediscutonodellaggiornamentoishimura