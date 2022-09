Gli sviluppatori di Dead Space discutono del rifacimento di un classico

Nel caso ve lo foste perso, Motive ha pubblicato oggi il primo post del nuovo blog "Inside Dead Space". Intitolato "Remaking a Classic", il post contiene le opinioni del Senior Producer Philippe Ducharme, del Direttore Creativo Roman Campos-Oriola e del Direttore Tecnico David Robillard, che parlano di ciò che lo studio ritiene fondamentale per questo remake e del loro approccio per riportare in vita un gioco così amato e iconico senza tradire l'originale. Per vedere Inside Dead Space #1: Remaking a Classic, visitare https://www.ea.com/en-gb/ games/dead-space/dead-space/ news/inside-dead-space-1- remaking-a-classic Dead Space uscirà il 27 gennaio 2023 su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC; restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti da parte degli sviluppatori man mano che proseguiamo il cammino verso il lancio!

