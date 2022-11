Entrate oggi nell'incantevole mondo di My Fantastic Ranch e prendete il controllo di questo gioco gestionale adatto a tutta la famiglia. Sviluppato dallo studio francese Piece of Cake e pubblicato da NACON, è disponibile da oggi su Playstation®4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo SwitchTM e PC.

Guarda il trailer di lancio del gioco

My Fantastic Ranch vi invita a creare il ranch dei vostri sogni. Grazie al sistema di gestione del gioco adatto a tutta la famiglia, potrete divertirvi a costruire e sviluppare il vostro ranch grazie a 24 tipi di edifici e decorazioni e a 8 specie di unicorni e draghi, tutti con caratteristiche proprie. Per garantirne il benessere, è necessario tenere conto delle loro esigenze quotidiane, ma anche trovare studenti che vadano d'accordo con loro, creando così duetti di grande effetto.



Allenamento dopo allenamento, i migliori cavalieri potranno partecipare ai tornei e al festival organizzato dal Principe e dalla Principessa, diventando forse il miglior addestratore del regno!

Con le sue due modalità di gioco e la grafica colorata in stile Papercraft, My Fantastic Ranch si rivolge ai giocatori più giovani: l'occasione ideale per scoprire i giochi gestionali in un mondo fantastico popolato da creature una più carina dell'altra.

Caratteristiche principali di My Fantastic Ranch:

Un simpatico gioco gestionale ambientato in un mondo incantato

Per tutta la famiglia, con un gameplay accessibile e privo di violenza

Design coloratissimo

24 tipi di edifici disponibili e 8 diverse specie di unicorni e draghi

2 modalità di gioco: completare le missioni nella modalità classica o creare il proprio ranch nella modalità sognatore

My Fantastic Ranch è ora disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo SwitchTM, Steam ed Epic Game Store

Altre News per: fantasticranchdisponibile