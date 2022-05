NACON ANNUNCIA MY FANTASTIC RANCH

NACON e lo studio Piece of Cake, sviluppatori del pluripremiato gioco Hacktag, sono lieti di presentare il loro nuovo gioco My Fantastic Ranch. Questo gioco gestionale per giovani si svolge in un mondo fiabesco popolato da creature fantastiche.

Grazie a un gameplay accessibile ai giovani giocatori, il gioco offre loro la possibilità di sviluppare e gestire la scuderia dei loro sogni: adottare nuovi draghi e unicorni e assicurarsi che siano a loro agio; dare lezioni e trovare l'allievo con cui ogni creatura andrà d'accordo; vederli evolvere insieme e quindi permettere loro di partecipare a eventi e tornei che porteranno fama alla scuderia.

«My Fantastic Ranch è nato dal desiderio di offrire un vero gioco di gestione accessibile ai giovani, pur lasciando spazio alla contemplazione. Tutte le meccaniche sono progettate per essere facili da imparare in modo che i giocatori possano divertirsi a diventare i veri proprietari del loro ranch immaginario.» - Marine Lemaître, CEO e co-fondatore degli studi Piece of Cake

My Fantastic Ranch è un gioco dal design unico, ideale per sviluppare le capacità di gestione in un mondo onirico che pullula di adorabili creature.

My Fantastic Ranch sarà disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam e Epic Game Store nell'autunno 2022.

