EA SPORTS porta il matchmaking multipiattaforma in NHL 23

L'eccitazione continua per i fan di NHL 23! Oggi EA SPORTS ha annunciato che il Matchmaking multipiattaforma è entrato in funzione in NHL 23, segnando l'esperienza di gioco più social degli ultimi anni. Atteso da tempo dai fan, il Matchmaking multipiattaforma offre ai giocatori la possibilità di sfidare qualsiasi squadra avversaria all'interno della propria generazione di console e ridurrà i tempi di attesa aumentando le dimensioni dei gruppi di giocatori in Hockey Ultimate Team e World of Chel.

Il Matchmaking multipiattaforma è ora disponibile per alcune modalità di gioco a partire da oggi, mentre le restanti modalità HUT e WOC saranno aggiornate nei prossimi giorni. Per il programma completo di lancio del Matchmaking multipiattaforma, vedere di seguito:

A partire da questi giorni, i giocatori saranno in grado di abbinare tra loro le piattaforme della stessa generazione, il che significa che i giocatori di PS4 e Xbox One potranno giocare l'uno contro l'altro, mentre i giocatori di PS5 e Xbox X|S potranno giocare l'uno contro l'altro. Di seguito è riportata la tabella del Matchmaking multipiattaforma per sapere con quali piattaforme è possibile giocare con o contro:

Per saperne di più sul lancio di questa patch e su come il Matchmaking multipiattaforma crei un'esperienza di hockey più ampia, consultate l'ultimo blog

Altre News per: sportsportamatchmakingmultipiattaforma