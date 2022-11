The Witcher 3: Wild Hunt arriverà a dicembre su nuova generazione

Migliorata tenendo conto della potenza delle console next-gen e del moderno hardware dei PC, la versione next-gen del pluripremiato gioco di ruolo di CD PROJEKT RED presenterà decine di miglioramenti visivi, prestazionali e tecnici rispetto all'originale. Tra questi, il supporto per il ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi su console e una serie di mod integrate nell'esperienza di gioco. Insieme ai nuovi contenuti aggiuntivi ispirati alla serie The Witcher di Netflix, questi saranno presentati la prossima settimana in un evento REDstreams dedicato su Twitch, in cui lo studio presenterà il gameplay della versione next-gen del gioco





La versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition sarà disponibile per l'acquisto in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con tutti i DLC gratuiti rilasciati fino ad oggi ed entrambe le espansioni principali: Hearts of Stone e Blood and Wine. Inoltre, un aggiornamento next-gen gratuito sarà disponibile per tutti coloro che possiedono una qualsiasi versione del gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC. Un'edizione fisica verrà rilasciata più avanti





Oltre alla versione next-gen, anche le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt riceveranno un aggiornamento con numerose aggiunte e miglioramenti, oltre ai contenuti aggiuntivi a tema Witcher di Netflix. Ulteriori dettagli, compresa la data di uscita, saranno annunciati a breve.

Per ulteriori informazioni su The Witcher 3: Wild Hunt, visitate il sito ufficiale.