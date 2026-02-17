The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition arriverà su Xbox Game Pass

CD PROJEKT RED annuncia che il suo acclamato gioco The Witcher 3: Wild Hunt , insieme alle sue espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine, saranno disponibili su Xbox Game Pass Premium e Ultimate il 19 febbraio.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition è stato ufficialmente confermato come parte della prossima gamma Xbox Game Pass per gli abbonati ai piani Premium e Ultimate.Il gioco sarà disponibile per le console Xbox Series X|S e Xbox One.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition ha vinto oltre 250 premi Gioco dell'Anno e 1.000 premi del settore. Il terzo capitolo della saga di The Witcher ha venduto 60 milioni di copie fino ad oggi, con vendite complessive dell'intero franchise pari a 85 milioni. Nel 2025, CD PROJEKT RED ha anche lanciato i festeggiamenti per il decimo anniversario dell'uscita del gioco, che includevano un tour internazionale di The Witcher in Concert, gadget commemorativi e collaborazioni. Tra queste, controller Xbox con il medaglione della Wolf School e una speciale riedizione in vinile per il decimo anniversario con 37 brani iconici del gioco.

Il gioco vede i giocatori assumere il ruolo del cacciatore di mostri professionista Geralt, che intraprende una missione per trovare la figlia adottiva Ciri, la Figlia della Profezia. Lungo il cammino, collabora o si scontra con personaggi come Yennefer di Vengerberg, Triss Merigold, il bardo Dandelion o il Barone Sanguinario. A partire dal 19 febbraio, i giocatori di Xbox Game Pass potranno immergersi e vivere oltre 150 ore di avventure romanzesche senza pari, complessi contratti con i mostri e difficili scelte e conseguenze, il tutto in un inconfondibile mondo dark fantasy.

Il gioco, così come le sue espansioni pluripremiate, saranno presto disponibili su Xbox Game Pass Premium e Ultimate per le console Xbox Series X|S e Xbox One.