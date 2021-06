The Witcher 3: Wild Hunt arriva su PlayStation Now

CD PROJEKT RED annuncia che The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition è ora disponibile sul servizio di streaming PlayStation Now di Sony





In The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, gli abbonati a PlayStation Now giocano nei panni di un esperto cacciatore di taglie professionista Geralt di Rivia mentre si avventura per trovare Ciri, oggetto di una profezia, il tutto sullo sfondo dell'imminente invasione della temibile Caccia Selvaggia. I giocatori partiranno per un'avventura fantasy oscura a mondo aperto, esplorando la terra infestata dai mostri del continente e vivendo una storia matura, in cui ogni scelta è significativa e comporta delle conseguenze.









Oltre al gioco base, a tutti i DLC aggiuntivi e i miglioramenti resi disponibili dopo il lancio, l'edizione Game of the Year contiene anche entrambe le espansioni. In Hearts of Stone, Geralt accetta un contratto dall'enigmatico Maestro degli Specchi, viaggiando nelle profondità di No Man’s Land e oltre. E in Blood and Wine, il lupo bianco esplora la maestosa regione di Toussaint, scoprendo i terrificanti segreti che si celano nelle sue terre.





Al suo rilascio su PlayStation Now, i giocatori potranno scaricare e riprodurre in streaming il gioco tramite l'app dedicata su PlayStation 4 e PlayStation 5. Tramite l'app desktop ufficiale per PC, sarà possibile riprodurre il gioco in streaming.

Per ulteriori informazioni su tutto ciò che riguarda The Witcher 3, visita il sito ufficiale.