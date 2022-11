L' incontro segreto di Francesco Totti e Ilary Blasi

non si parlavano nemmeno, arrivavano alla Corte di Roma da due strade diverse e partivano in due tempi diversi. Tuttavia, il "Corriere della sera" riporta che dopo l'in aula, i legali delle due parti si sono ritrovati e forse hanno trovato un accordo. Almeno sulla questione borse vs Rolex, primo passo nella lunga battaglia della separazione.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno trascorso poco più di un'ora nell'aula della sezione civile del tribunale di Roma dove sono stati chiamati a spiegare la scomparsa delle borse (poi ritrovate da Ilary Blasi nella villa all'Eur, nel nascondiglio di su cui li aveva indossati Francesco Totti), le scarpe e la collezione Rolex che ancora manca.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati alla grande da strade diverse. Lui in giacca e camicia, lei in cappotto e occhiali neri. L'udienza si è svolta a porte chiuse, il giudice si sarebbe riservato di decidere se citare i testimoni e i due ex hanno lasciato viale Giulio Cesare senza rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti affollati ad attenderli. Entrambi sono tornati nella villa dell'Eur, divisi in due per permettere all'uno di vivere insieme (Francesco Totti cerca casa per andare a vivere con Noemi Bocchi) lontano dall'altro.

Non si è chiaramente parlato della separazione, che sarà oggetto di un altro procedimento che sarà programmato in primavera. Nessuna dichiarazione rilasciata dalle parti, ma sembra che gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi poco dopo aver lasciato il tribunale si siano visti di nuovo. Secondo il Corriere della Sera, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi sono arrivati per Ilary Blasi nello studio dell'avvocato Antonio Conte che difende le ragioni dell'ex capitano. Non si sa cosa abbiano detto per oltre due ore, ma l'incontro fa ben sperare. La tregua potrebbe essere servita a trovare una svolta per la questione borse vs Rolex o forse si è parlato anche di una possibilità di un accordo consensuale, finora bocciato dalle parti, per evitare di andare in giudizio. L'udienza di separazione nel secondo caso potrebbe essere fissata non prima di marzo.

