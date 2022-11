Marvel's Midnight Suns Prequel Short #2 - A New Sun Must Rise

2K e Marvel Entertainment rilasciano oggi “Prequel Short for Marvel's Midnight Suns” tramite il canale YouTube Marvel Entertainment.

Intitolato "A New Sun Must Rise," questo cortometraggio è incentrato sul reclutamento di Magik, una potente mutante con la capacità di aprire portali per il Limbo, nella squadra dei Midnight Suns.



Per "A New Sun Must Rise," 2K e Marvel Entertainment hanno lavorato con l’artista francese Simon Delart, che ha creato questo splendido poster.Marvel's Midnight Suns Prequel Shorts è una serie di cinque brevi video che raccontano come Lilith sia diventata la Madre dei Demoni e come supereroi come Blade, Magik, Ghost Rider e Nico Minoru si siano uniti per formare il giovane nucleo dei Midnight Suns.

A New Sun Must Rise - Prequel Shorts | Marvel's Midnight Suns

https://youtu.be/C2s5GBjoQlg

Marvel's Midnight Suns è disponibile per la prenotazione e verrà rilasciato il 2 Dicembre su PC, Xbox Series X|S and PlayStation 5.

Per maggiori informazioni su Marvel's Midnight Suns, visitate www.midnightsuns.com, diventate fan su Facebook, iscrivetevi a YouTube, seguite su Twitter e Instagram usando l’hashtag #DarknessFalls.



Il rilascio delle versioni Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch verrà comunicato in seguito.

