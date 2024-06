NBA 2K24 Stagione 8

Sabrina Ionescu diventa la prima eroina WNBA in solitaria di questa stagione con premi tematici in vista dell'estate

Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 8 di NBA 2K24 porterà un'ondata di nuovi contenuti e ricompense in La mia CARRIERA, MyTEAM, The W e il Season Pass a partire da venerdì 28 giugno. Con la stagione NBA ormai conclusa e i Boston Celtics che festeggiano il campionato NBA 2024, è il momento perfetto per tuffarsi in nuove avventure.

Nella Stagione 8 di NBA 2K24, la guardia dei New York Liberty e atleta di copertina di NBA 2K24 WNBA Edition Sabrina Ionescu guiderà i giocatori verso le loro vittorie per guadagnare XP e nuovissime ricompense tematiche. In questa stagione, i fan potranno assistere a eventi emozionanti che si svolgeranno nella città e nel quartiere, con la stagione WNBA e il Team USA.

? La mia CARRIERA permette ai giocatori di mostrare il loro spirito di squadra con le ricompense del Team USA, nuovi veicoli, abiti e materiali di consumo per sostenere le squadre di basket maschile e femminile degli Stati Uniti d'America nella loro ricerca dell'oro. Le ricompense di questa stagione includono un outfit Team USA di livello 15, una mascotte di livello 20, un'acconciatura Anime di livello 25, una mascotte GOAT di livello 29 (current gen), un carrello da golf a 4 posti di livello 30, una tuta da corsa della stagione 8 di livello 36 e una tuta da uomo arancione di livello 39. Lotta per la vittoria, accumula XP e arricchisci la tua collezione di cosmetici e altri premi in questa stagione.

? La Stagione 8 di MyTEAM introduce le carte Invincible MyTEAM del Team USA che onorano giocatori attuali e storici da aggiungere alla tua formazione. Questa stagione conterrà anche un Dennis Rodman 100 OVR di livello 1, un Marcus Smart Dark Matter di livello 10, un Rashard Lewis Dark Matter di livello 20, un Jaren Jackson Jr. Dark Matter di livello 25, un Jerry Stackhouse 100 OVR di livello 35, un Wheel Spin 100 OVR di livello 37 per un altro giocatore 100 OVR e un Kareem Abdul-Jabbar G.O.A.T. di livello 40.

? The W Online* prepara l'entusiasmo per il WNBA All-Star Game che si terrà a fine luglio con una stagione ricca di premi e gloria, tra cui nuove carte Maglia e Scarpe, vantaggi stagionali, potenziamenti e molto altro.

? Il Season Pass offre 40 ricompense premium aggiuntive da guadagnare con il Season 8