Top Spin 2K25: L'All England Lawn Tennis Club annuncia la prima edizione dei Wimbledon eChamps

L'All England Lawn Tennis Club ha annunciato il suo primo torneo ufficiale di esports con i Wimbledon eChamps presentati da American Express, partner ufficiale dei campionati dal 2019. Gli eChamps saranno il primo torneo di tennis esports ad utilizzare TopSpin 2K25, una rivisitazione dell'amata serie di videogiochi di simulazione di tennis.

Gli eChamps inizieranno con qualificazioni aperte, che permetteranno ai giocatori idonei di TopSpin 2K25 di scalare le classifiche e tentare di qualificarsi per le finali dal vivo, che si terranno a Wimbledon a settembre. Le qualificazioni si svolgeranno in quattro paesi europei e in Nord America, coprendo Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Messico, Canada e Stati Uniti. I giocatori possono iscriversi al torneo da oggi (28 giugno) e le partite di qualificazione inizieranno il 6 luglio.

I qualificati avranno la possibilità di affrontare la sede del torneo di tennis più prestigioso del mondo, con le finali in persona che si svolgeranno nel Media Theatre di Wimbledon. Lì si contenderanno l'onore di essere il primo eChampion di Wimbledon e l'opportunità di partecipare alla finale di singolare maschile nel 2025*, gratuitamente. Inoltre, il vincitore riceverà un'esclusiva console PlayStation 5 placcata in oro, con il proprio nome e il suo storico risultato inciso dall'incisore ufficiale di Wimbledon.

Usama Al-Qassab, Direttore Marketing e Commerciale dell'All England Club, ha commentato: "Nel corso degli anni Wimbledon è stato testimone di molte prime volte storiche. Siamo entusiasti del fatto che quest'anno, insieme ai nostri partner di American Express, aggiungeremo a tutto ciò la prima edizione dei Wimbledon eChamps. L'arrivo di TopSpin 2K25 ci ha fornito l'opportunità perfetta per creare questo emozionante torneo di esports e non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai qualificati a Wimbledon a settembre".

Shiz Suzuki, VP Global Brand Sponsorships and Experiential Marketing di American Express, ha dichiarato: "È importante per Amex continuare a presentarsi in modi innovativi dove si trovano i

nostri Card Member, incluso il mondo dei giochi sportivi. Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza nella cultura del gioco, lavorando a stretto contatto con i nostri partner dell'All England Club per far parte dei Wimbledon eChamps, offrendo ai fan un modo nuovo ed entusiasmante di immergersi in Wimbledon".

I Wimbledon eChamps presentati da American Express sono gestiti da BLAST, i produttori di esports dietro alcuni dei più grandi tornei del mondo. BLAST collabora con editori di giochi e marchi leader a livello mondiale per elevare le loro proprietà in incredibili esperienze di esports.