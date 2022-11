ONE PIECE ODYSSEY - nuovo trailer

Segui l'avventura della Ciurma di Cappello di Paglia in questo nuovo trailer

In ONE PIECE ODYSSEY i giocatori si imbarcheranno in un’avventura con Luffy e la Ciurma di Cappello di Paglia nel tentativo di recuperare i loro poteri perduti.

Per farlo visiteranno “Memoria”, un mondo costruito con le memorie dei loro incontri precedenti che li riporterà indietro in luoghi importanti nella loro storia, come Alabasta e Water Seven.

In questa avventura, potrai sperimentare una nuova storia della Ciurma, con un focus su Usopp e Robin. Questa ricerca li condurrà a vedere luoghi familiari come Gallery-La Company o volti conosciuti, come la compagnia di Franky, Iceburg, Aokiji e alcuni dei membri del CP9 come Lucci e Kaku.

Ma anche se questi posti e situazioni possono sembrare familiari, nulla è esattamente come nelle memorie e i giocatori troveranno alcune differenze nelle storie che conoscono e amano.

https://youtu.be/1n8GGLqqTCU





Prodotta da Toei Animation e basata sull'omonimo manga di successo creato da Eiichiro Oda, la serie di One Piece è stata trasmessa per la prima volta sulla TV giapponese nell'ottobre del 1999 e segue l'epica avventura di Luffy e della sua ciurma di Cappello di paglia per trovare il leggendario tesoro "One Piece" dell'ex re dei pirati, Gol D. Roger. Oggi, One Piece è un franchise globale con ben 15 lungometraggi, tra cui il recente "One Piece Film Red", prodotti home video, videogiochi e un catalogo sempre più ampio di merchandise su licenza, che include accessori, giocattoli, giochi, romanzi, mobili, casalinghi, capi d'abbigliamento e molto altro.

ONE PIECE ODYSSEY

sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

