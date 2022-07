The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – Story Trailer

In arrivo quest'autunno,The Devil in Me apre le porte a un intero nuovo cast di personaggi e una nuova storia terrificante. Il trailer offre una breve ma inquietante anteprima di ciò che accadrà ai suoi ignari protagonisti.

La troupe della Lonnit Entertainment ha ricevuto una misteriosa telefonata da un uomo di nome Granthem Du'Met, che promette loro un tour esclusivo di una fedele riproduzione del castello della morte di H. H. Holmes. Il fondatore della Lonnit Entertainment, Charlie Lonnit, crede che questa visita possa salvare il network.

La candidata all'oscar Jessie Buckley veste i panni di un membro della sfortunata troupe in visita a questo insolito albergo, un luogo che si trasforma presto in una trappola mortale preparata dal suo folle padrone di casa, Granthem Du'Met. Spiati, isolati e manipolati come topi in un labirinto, ai membri della troupe diventa presto evidente che il check-out non sarà così facile e che dovranno fare alcune scelte impossibili di cui potrebbero pentirsi per tutta la vita o che potrebbero pagare proprio con la loro vita!

È ora possibile pre-ordinareThe Dark Pictures Anthology: The Devil in Me presso tutti i rivenditori.

È anche possibile trovare l’Animatronic Collector’s Editiondi The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me nello store ufficiale di Bandai Namco https://bnent.eu/TDIM_Preorder

Oltre al gioco, laAnimatronic Collector's Edition include:

Una figurine di un animatronic (11 cm)

Una cartolina e una busta esclusive

Una business card esclusiva della Lonnit Entertainment

Una mappa dell’hotel

Inoltre, sono disponibili per la prenotazione anche un nuovo diorama del Curatore e un vinile della colonna sonora del gioco.





The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sarà disponibile per questo autunno per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

The Dark Pictures Anthology

è una serie di giochi horror cinematograficamente intensi, indipendenti e ramificati, progettata per offrire periodicamente una nuova esperienza di gioco terrificante. Ogni gioco è indipendente e includerà una nuova storia e ambientazione, oltre a un nuovo cast di personaggi.

