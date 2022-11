FARMING SIMULATOR 22 PLATINUM EDITION - NUOVA FLOTTA DI VEICOLI

IL GARAGE TRAILER PRESENTA LA FLOTTA INCREDIBILE DI VEICOLI

DI FARMING SIMULATOR 22 – EDIZIONE PLATINUM

Si accendono i motori nella Silverrun Forest! L’editore e sviluppatore GIANTS Software ha svelato molti dei notevoli macchinari aggiunti. In arrivo il 15 novembre, l’Espansione Platinum di Farming Simulator 22 introduce più di 40 nuovi veicoli e attrezzature. Farming Simulator 22 – Edizione Platinum rilascia simultaneamente, per i nuovi giocatori, il gioco base insieme alla nuova espansione in arrivo.

MACCHINARI AUTENTICI E DETTAGLIATI

Il ruggentevideo trailer mostra in azione i macchinari autentici di IMPEX, John Deere, Koller, Komatsu, Kotschenreuther, Manitou, Pfanzelt, Schwarzmüller e del Gruppo Volvo. La maggior parte di questi sono dedicati alla silvicoltura, dato che la nuova mappa Silverrun Forest è situata in una ambientazione panoramica del Pacifico Nordoccidentale con i suoi paesaggi boscosi – aggiungendo, inoltre, nuove specie di alberi a Farming Simulator 22.

Tutti i veicoli e strumenti sono ricreati con attenzione per dettagliare e includere le peculiarità delle loro controparti reali. Così come l’IMPEX Hannibal T50 e il Komatsu 951, il cui meccanismo di compensazione dei dislivelli mantiene le cabine di pilotaggio in piano anche sui terreni più accidentati. A seconda dello strumento frontale, l’enorme Volvo EC380DL può diventare anche una mietitrice di tronchi per maneggiare e tagliare i tronchi in diverse lunghezze, oppure può essere equipaggiato con il Risutec SKB-240, per piantare in modo accurato 240 piccoli alberelli e rimboschire così la foresta.

DIVERTIMENTO AGRICOLO PER CAMPI E FORESTE!

Il trasporto è parte del business: il Pfanzelt Felix e i suoi due argani sono un’altra nuova opzione da sfruttare nella foresta, mentre i giocatori possono fare affidamento sul Volvo FH16 e lo Schwarzmüller Timber Trailer Semi sulle strade. Il BM-Volvo DR-631, soprannominato “Gravel Charlie”, è il primo camion articolato mai creato, prodotto più di cinquant’anni fa, aggiunge un tocco nostalgico e utile al gioco.

Le nuove filiere produttive aggiungono ancora più varietà di gioco; infatti, gli agricoltori virtuali non producono solo pane oppure olio di oliva, ma creano pavimentazioni e cucce per cani. La Silverrun Forest offre anche progetti di costruzione in evoluzione basati sulla consegna di tronchi – così come costruire delle montagne russe percorribili come obiettivo di lungo termine.



Farming Simulator 22 – Edizione Platinum sarà la simulazione agricola più completa di sempre, con oltre 500 veicoli e strumenti di oltre 150 produttori. I giocatori, già in possesso del gioco base di Farming Simulator 22, che ha venduto milioni di copie, possono integrare la loro esperienza di gioco con l’espansione Platinum.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e Stadia. È disponibile unYear 1 Season Pass, che include l’Espansione Platinum ed estenderà ulteriormente il contenuto del gioco in futuro. GIANTS Software, inoltre, continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.

