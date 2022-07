Arriva la Platinum Edition di Farming Simulator 22

FS22 - ANNUNCIO PLATINUM EDITION ED ESPANSIONE

Farming Simulator 22 acquisisce il lustro della versione PLATINUM con nuovi marchi, nuove macchine, una nuova mappa e molto altro.Dopo l’annuncio della partnership con Volvo Construction Equipment e Volvo Trucks, lo sviluppatore ed editore GIANTS Software svela il progetto per presentare il produttore svedese, insieme ad altri brand e macchinari. Inoltre, in arrivo anche nuove meccaniche di gioco e diversi miglioramenti.

Platinum Expansion include il Gruppo Volvo e altri nuovi brand

Platinum Edition include Farming Simulator 22 gioco base + espansione

Uscita digitale e retail il 15 novembre per PC e console

Più di 40 nuovi veicoli e strumenti, 500+ in tutto

Nuova mappa, meccaniche di gioco e catene di produzione

AGGIORNAMENTI IMPORTANTI E PICCOLE CHICCHE

IMPEX, John Deere, Koller, Komatsu, Pfanzelt, Schwarzmüller e molti altri marchi, insieme al Gruppo Volvo, sono rappresentati nell’espansione, con più di 40 veicoli autentici e strumenti per arricchire l’esperienza agricola e forestale. Inclusa anche la pala gommata Volvo L200H High Lift, rivelata al pubblico solo di recente, e le abbattitrici forestali a ruote John Deere 843L-II e John Deere FD55. Presto verranno annunciate altre macchine.

La Platinum Experience amplia il gioco con una nuova mappa e molte nuove opzioni, aggiungendo la Silverrun Forest, ispirata ai territori a Nordovest del Pacifico, con i suoi paesaggi boscosi: i giocatori possono utilizzare dei marcatori di alberi per avviare nuove missioni nella foresta, piantare nuovi tipi di alberi, persino costruire una barca nel cantiere navale e portare avanti molti altri progetti in continua evoluzione, dato che Silverrun Forest è ricco di nuovi punti di interesse e catene di produzione, che si sviluppano attorno alla distribuzione del legname.

500 MACCHINE PER I CAMPI E LA FORESTA

“Quello che abbiamo realizzato, per raggiungere il livelloplatinum, è l’esperienza agricola virtuale più ricca e diversificata che questo genere di gioco possa offrire”, commenta Boris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software. Nella Platinum Edition sono a disposizione del giocatore più di 500 macchine autentiche e strumenti unici prodotti da oltre 100 produttori agricoli molto conosciuti, provenienti da tutto il mondo, per esplorare l’agricoltura, la silvicoltura e l’allevamento di animali.

Farming Simulator 22 continuerà a crescere in futuro. È disponibile unYear 1 Season Pass, che include l’espansione Platinum insieme ai precedenti DLC ufficiali. Il gioco è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e Stadia. GIANTS Software, inoltre, continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.

Per maggiori informazioni visita ilsito ufficiale di Farming Simulator el’area press di GIANTS Software.

