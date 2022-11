FARMING SIMULATOR 22 PLATINUM EDITION DISPONIBILE

FARMING SIMULATOR 22 – EDIZIONE PLATINUM ED ESPANSIONE DISPONIBILI DA OGGI

MENTRE GIANTS SOFTWARE CELEBRA 4 MILIONI DI COPIE VENDUTE

TRAILER DISPONIBILEQUI

GIANTS Software migliora la simulazione agricola family-friendlyrilasciando l’Espansione Platinum e l’Edizione Platinum di Farming Simulator 22. Inoltre, l’editore e sviluppatore festeggia quattro milioni di copie totali vendute da quando è stato lanciato il gioco base un anno fa. Il trailer di lancio introduce gli agricoltori virtuali alla Silverrun Forest.

20.000 ALBERI E LE MONTAGNE RUSSE

Con l’Espansione Platinum, l’aspetto della silvicoltura viene fortemente raffinato ed esteso – con oltre 40 nuovi veicoli, attrezzi e strumenti dei marchi famosi come Gruppo Volvo, IMPEX, John Deere, Koller, Komatsu, Pfanzelt, Schwarzmüller, WESTTECH e molti altri. L’Edizione Platinum combina il gioco base e l’espansione, portando il numero dei veicoli e di strumenti digitalizzati in modo estremamente autentico a più di 500, forniti dal oltre 150 produttori reali.

Silverrun Forest, ad oggi la mappa più rilassante prodotta da GIANTS Software, accoglie uomini d’affari virtuali con oltre 20.000 alberi, inclusi i robusti alberi di sequoia e altre specie. La miscela tra agricoltura, silvicoltura e progetti ricreativi vedono i giocatori dare forma ai paesaggi con vere e proprie costruzioni – la più impressionante di tutte: delle montagne russe giganti che vengono costruite fornendo tutte le risorse necessarie.

MACCHINARI COMPLESSI, LOGISTICA DIVERTENTE

Gli agricoltori tagliano gli alberi con macchinari come il Volvo EC380DL e una vasta gamma di accessori per il taglio. Spostano i tronchi nella foresta fitta con argani come il Pfanzelt Pm Trac e superano terreni impervi con teleferiche come il Koller K 300-T, che estendono centinaia di metri di funi attraverso i boschi. Con i container per le spedizioni, consegnano i tronchi nei diversi cantieri per costruire barche, cucce per cani o mobili. Nella Silverrun Forest sono presenti molti punti vendita e numerosi siti di produzione.

RAGGIUNTO UN NUOVO TRAGUARDO

“Un anno dalla prima release di Farming Simulator 22. Un anno pieno di contenuti aggiunti – molti di questi completamente gratuiti – che porteranno ad una delle espansioni più ambiziose, in termini di giocabilità, che abbiamo mai realizzato”, commenta Boris Stefan, Head of Publishing di GIANTS Software.

Dopo che Farming Simulator 22 ha venduto 1,5 milioni di copie nella prima settimana dopo il lancio nel 2021 e 3 milioni di copie dopo nove settimane, GIANTS Software raggiunge ora un altro traguardo in termini di vendite. “Questo garantisce per il brand Farming Simulator una nuova era di successo come franchigia auto pubblicata, che fino ad oggi ha venduto non meno di 4 milioni di copie di Farming Simulator 22 dal lancio”, dice Stefan.

Farming Simulator 22 – Platinum Edition è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4, e Xbox One e include il gioco base e l’Espansione Platinum. È disponibile un Year 1 Season Pass, che contiene l’Espansione Platinum ed estenderà ulteriormente il contenuto del gioco in futuro. GIANTS Software, inoltre, continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.

