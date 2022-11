The Sims 4 - il Kit Pastel Pop e il Kit Disordine quotidiano, disponibili dal 10 novembre

EA e Maxis hanno rivelato oggi i kit di The Sims 4 Pastel Pop e Disordine quotidiano disponibili per PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One il 10 novembre.

Con il kit di The Sims 4 Pastel Pop, semplice e psichedelico con eccentriche stampe pastello, forme irregolari e vibrazioni vintage, i giocatori possono progettare una camera da letto delicata e giocosa, perfetta per sognare a occhi aperti.

I giocatori possono dare alla propria stanza uno stile divertente e spensierato con lenzuola a fantasia, gambe del tavolo dalle curve psichedeliche, sedie a forma di cuore, specchi a forma di pozzanghere e altri modi per incorporare l'estrosità nel design di tutti i giorni. Progettati in collaborazione con il creatore di Simmer, Jesse "Plumbella" McNamara, e ispirati all'estate degli anni '60 e '70, questi nuovi oggetti di design e di arredamento sono perfetti per esprimere la propria creatività e portare delicatezza in qualsiasi spazio.

Il Kit di The Sims 4 Disordine Quotidiano incoraggia i giocatori a creare spazi che sembrino amati e vissuti. I giocatori possono esprimere le storie uniche e le personalità eclettiche dei loro Sims attraverso oggetti sparsi legati ai loro hobby e alla loro vita quotidiana, come tazze di caffè usate per mostrare quanto siano fan della caffeina, cofanetti di trucchi e gioielli per dare un'idea della loro routine mattutina o riviste impilate per mostrare il loro stile messy chic.

Questa collezione include tonnellate di piccoli tocchi personali che daranno ai giocatori ancora più strumenti per la narrazione visiva e faranno sentire la casa di un Sim come una casa vera. I giocatori possono dare agli spazi dei loro Sim un tocco più personale con una custodia per il telefono nel loro colore preferito, una pila di libri e giochi posizionata in disparte nel soggiorno e un'esposizione creativa di fotografie.

