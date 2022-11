Red Dead Online: bonus per Naturalisti e altro...

Ottieni bonus per Naturalisti e festeggia il Giorno del Ringraziamento in Red Dead Online per tutto il mese



Ottieni RDO$ e PE tripli vendendo campioni e negli eventi Free Roam per Naturalisti, bonus per chi ruba il gioiello dell'Est e altro ancora



Realizza un soprabito e un amuleto presso il Negozio di Gus per ricevere un paio di Pantaloni Grayshott arancioni

Completa una missione di avvistamento di animali per ottenere un Soprabito Blackgrave giallo e marrone

Realizza un Soprabito di pantera leggendaria e otterrai un paio di Mini chaps in pelle marroni e rossi

Cappello Kennedy

Soprabito Walden

Fondina da equitazione

Guanti da lavoro

Speroni da sella stile occidentale

Stivali Millard

Mini chaps multicolore

Pantaloni con legacci (con strisce blu scuro)

Gilet Hopeman (grigio)

L'autunno comincia ad accomiatarsi mentre il freddo invernale fa capolino. Per i Naturalisti è tempo di coprirsi per bene e avventurarsi in cerca di rari esemplari faunistici. Questo mese vendi campioni all'ambientalista Harriet Davenport per ottenere RDO$ e PE tripli.In previsione dell'imminente freddo invernale e della messa a riposo dei terreni, i preparativi per i banchetti del Giorno del Ringraziamento hanno creato un picco di domanda per i prodotti di origine animale e questo significa ricompense doppie per tutte le vendite effettuate presso i macellai.RDO$ e PE tripli negli eventi Free Roam Censimento animale e Fotografia naturalistaFai squadra con altri colleghi Naturalisti e setacciate il paesaggio alla ricerca di animali da sedare per l'evento Censimento animale o prendi parte all'attività creativa del ritratto fotografico di animali a riposo con l'evento Fotografia naturalista. In entrambi i casi, nelle prossime quattro settimane riceverai RDO$ e PE tripli. Completa una sessione di Fotografia naturalista per ottenere anche un Cappello di procione arancione.Gioca a Red Dead Online durante una qualsiasi settimana di questo mese per ottenere in regalo 5 Tonici mimetici e 5 Esche per predatori per aiutarti nelle tue battute di caccia e spedizioni naturaliste. Porta 2 campioni ad Harriet durante una qualunque settimana di questo mese per ottenere uno sconto del 50% su un articolo per Naturalisti Affermati o Provetti e 200 Munizioni sedative.Calendario della Serie in evidenzaQuesto mese la Serie in evidenza parte con un assortimento di modalità Resa dei conti nello stato più meridionale di Red Dead Online, quindi potrai mettere alla prova le tue capacità in ogni sorta di variante Estrema. Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento1-7 novembre: Serie del Lemoyne8-14 novembre: Mix Estremo15-21 novembre: Lo sport dei re e Ultimo superstite22-28 novembre: Edizioni speciali di modalità in versione EstremaI Naturalisti di rango superiore al 10 otterranno gli Stivali Kelley arancioni e marroniFesteggia il Giorno del Ringraziamento dal 22 al 28 novembreVinci un round della Serie in evidenza dal 22 al 28 novembre per ricevere la Giacca Macbay autunnale marrone e arancione e un Cappello Diamondback rosso.La domanda di pollame è alle stelle in questo periodo dell'anno, il che significa che tra il 23 e il 25 novembre i cacciatori possono ottenere fino a cinque volte le normali ricompense in RDO$ e PE per la consegna di tacchini ai Macellai in tutta la frontiera.I giocatori che effettuano l'accesso tra il 22 e il 28 novembre riceveranno un'offerta per uno sconto di 10 Lingotti d'Oro da usare sul Set per campionatura, sul Tavolo da macellaio, sule Licenze per Cacciatore di taglie, sulla Capanna da Distillatore o sulla Borsa da Collezionista, oltre a 150 RDO$.RDO$ e PE doppi nelle garSalta in sella e insegui la gloria partecipando a ogni sorta di gara a cavallo: per tutto il mese otterrai RDO$ e PE doppi.RDO$, Oro e PE doppi ne Il gioiello dell'EstFuorilegge che vi aggirate dalle parti della fiorente città di Annesburg, trovate il modo di fare vostro l'impeccabile rubino noto come gioiello dell'Est e di fuggire indenni per ottenere RDO$, Oro e PE doppi per il completamento di questo Lavoro di Blood Money.Abito della communityFai tuo un abito ispirato dalla community e in particolare dall'utente di Reddit u/Kindainappropriate, che ha creato il seguente completo per i cavalieri più esperti. Questo elegante completo non soltanto è adatto alla maggior parte delle condizioni climatiche in cui ci si può imbattere nella frontiera, ma non mancherà di attirare gli sguardi dei passanti mentre attraverserai al galoppo i centri cittadini. Componi l'abito riscattando i seguenti articoli, gratuiti per tutto il mese di novembre:

