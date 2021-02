Red Dead Online: Bonus per i Naturalisti

Inoltre, bonus per le missioni di Una nuova fonte di impiego, sconti su Set per campionatura, Accampamento temporaneo e altro...

Oltre alle missioni di Una nuova fonte di impiego, dedicate a chi è in cerca di guadagni e di avventure, questa settimana ci sono anche molte altre occasioni per massimizzare i propri profitti in Red Dead Online.

BONUS PER NATURALISTI E CACCIATORI DI TAGLIE

I Naturalisti che esplorano le terre selvagge alla ricerca di animali rari possono aspettarsi un’alta frequenza di inviti agli eventi Free Roam per Naturalisti, che forniscono RDO$ e PE del Ruolo doppi.

Completa una Missione di avvistamento di animali leggendari per Harriet per ricevere un’offerta per il 40% di sconto su un articolo per Naturalisti Affermati o Provetti. I Naturalisti di rango 10 o superiore riceveranno un’offerta per il 40% di sconto su un’arma a ripetizione.

Se preferisci il rischio, sappi che consegnando un ricercato ti assicurerai un’offerta per il 40% di sconto su un poncho.

BONUS PER UNA NUOVA FONTE DI IMPIEGO

Le missioni di Una nuova fonte di impiego, dedicate a chi è in cerca di guadagni e di avventure, offrono incentivi speciali per chi deciderà di cimentarsi in queste imprese pericolose. In più, ci sono molte altre occasioni per massimizzare i propri profitti in Red Dead Online, questa settimana. Completando una di queste nuove missioni riceverai 5.000 PE del Club, 100 RDO$ e una Mappa del tesoro, e i seguenti bonus speciali:

Completa A caval rubato... per ricevere un’offerta del -30% su un cavallo arabo e 2 Rivitalizzanti speciali per cavalli.

Completa Rubare ai ricchi per ricevere 3 Gioielli perduti e 3 Cimeli di famiglia collezionabili

Completa Servizio di scorta per ricevere 20 Frecce per selvaggina piccola e 100 Cartucce Express per revolver

VANTAGGI DI PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

Licenza da Cacciatore di taglie gratuita

Verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie

I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 marzo riceveranno una ricompensa per 200 Palle singole per fucili a canna liscia, 5.000 PE del Club e un’offerta del -50% sul Fucile a canna liscia a ripetizione.

Aggiornamento:

APPENA ARRIVATE: NUOVE OCCASIONI DI LAVORO NELLA FRONTIERA

Tre nuove missioni per giocatore singolo in Red Dead Online

Grandi occasioni per i lavoratori e i mercenari intenti a vagare nella frontiera in Red Dead Online: sono disponibili tre nuove missioni via telegramma per giocatore singolo. Fornite da un misterioso individuo, “J,” le missioni di Una nuova fonte di impiego sono dedicate a chi è pronto a cimentarsi in imprese pericolose in cambio di denaro.

A CAVAL RUBATO...

I Braithwaite stanno organizzando l’acquisto di un cavallo selvaggio arabo da corsa bianco al ranch Emerald. Il tuo compito è quello di mandare all'aria l'accordo, domare l’imprevedibile animale e consegnarlo al tuo contatto. Si tratta di un cavallo di grande valore, perciò aspettati resistenza da parte delle guardie.

RUBARE AI RICCHI

Si dice che il sindaco di Saint Denis si stia riempiendo le tasche di gioielli di contrabbando confiscati, provenienti da tutti gli Stati. Il sindaco custodisce il bottino nella sua villa disseminata di guardie. Fai irruzione, prendi le gemme e vedi di uscirne tutto d’un pezzo.

SERVIZIO DI SCORTA

È richiesto l'aiuto di un abile individuo che fornisca protezione a un carro proveniente da Brittlebrush Trawl contro possibili attacchi e imprevisti durante il tragitto. Puoi decidere di scortare il carro in sella al tuo cavallo o sedendo accanto al conducente, ma se questo muore, toccherà a te portare il carro a destinazione con ogni mezzo. Un’ultima cosa: non fare troppe domande sul carico.

Ogni missione include tre livelli di difficoltà e vincere diventa più difficile a ogni tentativo. Per avviare le missioni di Una nuova fonte di impiego, visita un ufficio postale o la cassetta di sicurezza dell’accampamento. Dedicate agli esploratori solitari, queste missioni sono esclusivamente per giocatore singolo. Leggi il telegramma nella Bisaccia per scoprire tutte le informazioni rilevanti prima di lanciarti nell’impresa. Tieni gli occhi aperti: in futuro arriveranno altre missioni.

