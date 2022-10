Natale alle porte: CertiDeal per un regalo ricondizionato dal successo garantito

Risparmiare senza rinunciare alle gioie del Natale: i consigli di CertiDeal sul regalo perfetto per tutti i tipi di tasche.





Le festività si stanno avvicinando rapidamente e non vogliamo farci cogliere impreparati! Anche in questa occasione CertiDeal, lo specialista dei dispositivi tech ricondizionati, viene in soccorso a chi non ha ancora pensato ai prossimi regali di Natale. Un iPhone ricondizionato, infatti, potrebbe essere un ottimo pensiero per le persone a cui tieni di più.

Negli ultimi 20 anni Apple ha rivoluzionato il mondo degli smartphone e, ad oggi, gli iPhone sono quelli più popolari sul mercato, per più di una buona ragione: facili da usare, sicuri, affidabili e stilosi. Ma i device di casa Apple possono essere anche molto costosi e non sono di certo il regalo più sostenibile. La produzione di un nuovo iPhone, infatti, richiede l’estrazione di materiali rari e causa numerose emissioni di carbonio nell’atmosfera.

Se quindi stai cercando un iPhone da regalare che abbia prestazioni al pari del nuovo, ma con un minor impatto ambientale, il ricondizionato CertiDeal potrebbe fare al caso tuo. Del resto, ricondizionato non vuol dire obsoleto o fuori uso, anzi: la qualità è alta, il telefono è completamente rimesso a nuovo, dotato di sistemi operativi aggiornati e con prestazioni decisamente ottimali! Tra i vantaggi, oltre a far risparmiare fino al 70% sul prezzo d’acquisto di un device nuovo, il ricondizionato permette anche di ottenere una garanzia fino a 2 anni e di limitare la produzione di nuovi materiali inquinanti e rifiuti tecnologici.

Che tu sia alla ricerca del regalo perfetto per bambini, adolescenti, fidanzati, genitori o addirittura nonni, niente paura: con la qualità di CertiDeal, acquistare il modello di iPhone più adatto alle esigenze di ciascuno, sarà come bere un bicchiere d’acqua!

Di seguito la selezione dei modelli perfetti per i tuoi regali di Natale:

iPhone XR 256 Gb Corallo

Smartphone iOS di buon livello con spessore di 8.3mm , dotato di display da 6.1 pollici e risoluzione di 1792x828 pixel. Fotocamera da 12 megapixel che permette al Apple iPhone XR di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4608x2592 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.

Da 390,99 euro su CertiDeal.it - disponibile in altre colorazioni e grado estetico

Display Touchscreen da 5.8 pollici con una risoluzione di 2436x1125 pixel, con modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-Fi e il GPS. Dotato di una fotocamera da ben 12 megapixel che permette di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4608x2592 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.

Da 295,99 euro su CertiDeal - disponibile in altre colorazioni e grado estetico

iPhone 11 256 Gb Rosso

Sistema iOS di buon livello, spessore di 8.3mm, dispone di un display da 6.1 pollici e di una risoluzione di 1792x828 pixel.

Dotato di fotocamera da 12 megapixel con cui realizzare scatti di buona qualità con una risoluzione di 4000x3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.

Da 490,99 euro su CertiDeal.it - disponibile in altre colorazioni e grado estetico





Con iOS tra i più avanzati e completi che ci siano in circolazione e un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel e spessore di 7.4mm. Dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Fotocamera da 12 megapixel con una risoluzione di 4000x3000 pixel e registrazione video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.

Da 548,99 euro su CertiDeal.it - disponibile in altre colorazioni e grado estetico

Altre News per: natalealleportecertidealregaloricondizionatosuccesso