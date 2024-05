Cellulari e batteria scarica: le tips di Certideal per farla durare di più e godersi l'estate

Una delle maggiori fonti di consumo energetico è lo schermo. Abbassare la luminosità può aiutare notevolmente, ma anche utilizzare la funzione di luminosità automatica, che regola automaticamente l'intensità dello schermo. Ancora meglio, soprattutto per proteggere la salute degli occhi, è utilizzare le funzionalità che adattano la luminosità in base al momento della giornata e limitano i toni del blu.

Ridurre la luminosità dello schermo : Una delle maggiori fonti di consumo energetico è lo schermo. Abbassare la luminosità può aiutare notevolmente, ma anche utilizzare la funzione di luminosità automatica, che regola automaticamente l'intensità dello schermo. Ancora meglio, soprattutto per proteggere la salute degli occhi, è utilizzare le funzionalità che adattano la luminosità in base al momento della giornata e limitano i toni del blu.

Attivare la modalità risparmio energetico : La maggior parte degli smartpohone offrono la possibilità di impostare una modalità apposita per risparmiare energia. Step fondamentale da attivare quando il livello di carica è basso, per limitare le attività non essenziali e prolungare la durata della batteria.

Chiudere le app inutilizzate : Le applicazioni in background continuano a consumare energia anche quando non vengono utilizzate attivamente. Chiuderle dopo ogni utilizzo aiuta a liberare risorse e prolungare la durata della batteria.

Limitare l'uso di funzioni di localizzazione : Le app che utilizzano il GPS per tracciare la posizione possono consumare molta energia. La funzione di localizzazione dovrebbe essere gestita in modo attento già al momento dell'installazione, ma non è troppo tardi concedere l'accesso alla posizione solo quando è strettamente necessario.

Disattivare le notifiche push : Le notifiche push per le email, i social media e altre app possono essere molto utili, ma possono anche consumare molta batteria. È consigliabile attivarle solo in determinati momenti della giornata, disattivandole ad esempio durante la notte.

Evitare le temperature estreme : L’esposizione a temperature molto alte o molto basse può influenzare negativamente la durata della batteria. Preserncare il cellulare dagli sbalzi di temperatura, sia in estate che in inverno, cercando di mantenere il telefono a temperature moderate, aiuta a prolungare la vita della batteria.