Apex Legends - Eclissi - Il trailer di lancio

Nuova mappa Luna Distrutta - Esplorate la nuova mappa stellare Luna Distrutta e scoprite la bellezza e la serenità dei Giardini Eterni e di Bionomics, oppure avventuratevi nel lato oscuro della luna e visitate i luoghi industriali e degradati come The Perpetual Core e Breaker Wharf. I giocatori potranno aggrapparsi, arrampicarsi o usare le stazioni di salto per accedere alle nuove Zip Rails e attraversare il terreno frastagliato.