GFN Thursday - maggiore supporto per i dispositivi mobile

GFN Thursday arriva con un ancora maggiore supporto per i Touch Control dei dispositivi mobile! Otto nuovi giochi disponibili in streaming

In occasione di questo GFN Thursday, sono pi霉 di 12 i titoli che si aggiungono all'elenco dei giochi che supportano i nuovi controlli di gioco mobile, unendosi ai popolari titoliFortnitee Genshin Impact.

Grazie ai nuovi controlli abilitati al touch, i membri di GeForce NOW potranno giocare con i loro dispositivi mobili mentre sono in movimento, che si tratti di un telefono o di un tablet. Questi giochi presenteranno anche una nuova voce "Mobile Touch Controls" nell'app GeForce NOW, in modo che i membri possano giocare ovunque vogliano. L'elenco completo 猫 disponibile di seguito:

Mobile e Tablet

路 Fortnite (Epic Games)

路 Genshin Impact (HoYoverse)

路 Trine 2: Complete Story (Steam)

路 Slay the Spire (Steam)

路 Dota Underlords(Steam)

路 Into the Breach ( Steam and Epic Games )

路 Papers, Please(Steam)

路 Tabletop Simulator(Steam)

Tablet

路 March of Empires (Steam)

路 Door Kickers (Steam)

路 Bridge Constructor Portal (Steam)

路 Shadowrun Returns(Steam andEpic Games)

路 Monster Train(Steam)

路 Talisman: Digital Edition(Steam)

路 Magic: The Gathering Arena(Wizards.com andEpic Games)

I membri di GeForce NOW possono anche giocare a A Plague Tale: Requiem, appena uscito questa settimana, che fa parte delle otto aggiunte settimanali alla libreria di GeForce NOW. Ecco la lista completa:





Inoltre, l'ultimo aggiornamento dell'applicazione GeForce NOW per Android include il supportoper alcuni giochi per migliorare il

