Riot Games atterra a Lucca Comics & Games 2022

Riot Games è pronta per tornare a Lucca Comics & Games per l’edizione 2022 del più importante Festival occidentale dedicato alla cultura pop. Ancora una volta la base operativa di Riot Games sarà l’Ex Museo del Fumetto, vero e proprio punto strategico tra le mura del Festival.

Molti gli appuntamenti in programma, con un claim che farà da filo conduttore per tutta la durata dei Comics: Community First. Saranno infatti i fan di Riot Games ed il pubblico in generale i principali protagonisti delle diverse attività che si svolgeranno all’interno dell’area.

Per tutta la durata della fiera sarà possibile visitare l’hub di Riot per immergersi nel mondo di Runeterra in prima persona, passando dall’imbracciare una vera replica dello Spectre nello Shooting Range di VALORANT, al partecipare al Jinx’s Carnival Game ispirato ad Arcane, o nel merch-store con merchandising ufficiale Riot Games, unico in Europa (ad eccezione degli eventi esport ufficiali), e molto altro ancora.

Grande spazio anche al mondo dei Cosplayer. Tra sfilate, photo-opportunity e contest, tutti i visitatori avranno la possibilità di partecipare all’esclusivo Laboratorio Cosplay: 3 postazioni di make-up realizzate in collaborazione con M·A·C Cosmetics e i suoi M·A·C PRO Artist, che vi sveleranno alcuni dei trucchi del mestiere. Potrete osservare dei veri professionisti all’opera, apprenderne i segreti e godere di free make-up application per donare al look un inconfondibile tocco M·A·C , immortalarvi nella selfie-station a tema Riot Games, e approfittare dell’esclusivo store dedicato.

Presso l’area M·A·C Cosmetics, sarà inoltre possibile incontrare cosplayer professioniste come Antonella Arpa, in arte HiMorta, Ambra Pazzani, Nymphahri, MonaSchon, Hitomi Okami, che vestiranno i panni di alcuni dei personaggi più amati di VALORANT. Con loro, molti altri cosplayer vi aspettano per condividere la grande passione per il cosplay e il mondo Riot.

Altro imperdibile appuntamento sarà il Riot Games Cosplay Contest, durante il quale verranno premiate ben 6 categorie: Miglior costume, Miglior make-up, Miglior team di 5, Miglior accessorio, Miglior bewitching, Miglior personaggio di VALORANT. A condurre l’evento, Nymphahri e Icon Stitch, che insieme a Wisemermayd, MissKuruta e Shinorisu comporranno la giuria. Appuntamento a sabato 29 ottobre

Riot Games è anche sinonimo di esport: dalla finale di uno degli eventi competitivi di League of Legends più seguiti dell’anno in Italia, le Baolo Championship Series organizzate da Qlash, alle competizioni amatoriali più seguite e giocate, nel pomeriggio di Sabato 29 ottobre.

In dettaglio, PG Esports porterà a Lucca le fasi finali dell’evento Baron, il torneo di livello più alto tra quelli che compongono il Circuito Tormenta. Sabato 29 ottobre i team amatoriali si sfideranno nei playoff presso l'area Riot Games al Museo del Fumetto, mentre Domenica 30 ottobre a partire dalle 10:00 avrà luogo la fase finale della competizione trasmessa anche in diretta sul canale Twitch PG_Esports_LoL. A sostenere il movimento competitivo amatoriale, anchequesta volta, saranno tre importanti brand: Red Bull, NicNac’s e Intel.

Pro Gaming Italia, infine, raddoppia con il Circuito Tormenta di VALORANT, nella giornata di chiusura, con le fasi finali del torneo “Lucca in Range”. A seguire, due pro player del team esports Qlash si sfideranno nel format "Ad armi pari" dove i loro fan, precedentemente selezionati nell’area del museo, avranno l'occasione di giocare insieme ai loro idoli. Entrambe le attività saranno a loro volta trasmesse in diretta sul canale Twitch di Agent’s Range.

Tutti gli eventi potranno essere seguiti dal vivo dalla Esport Cathedral, in piazza San Romano.

Ma la collaborazione con Qlash non si ferma alle BCS, il team italiano avrà uno spazio dedicato al museo dove, nell’arco dei cinque giorni della manifestazione sarà possibile per i giocatori incontrare molti dei loro beniamini che fanno parte del team e persino sfidarli in vari giochi.

Sarà poi possibile partecipare ai due Viewing Party Ufficiali in occasione delle semifinali dei Worlds 2022 di League of Legends, previste per il 29 e 30 ottobre. Il primo si svolgerà nella splendida cornice dell’Auditorium San Romano, il secondo, all’interno del PalaTagliate, sarà invece preceduto dal DJ set di Manuelito / Hell Raton con a seguire il concerto di Nitro, uno degli artisti più importanti della scena hip hop in Italia, per un evento davvero spettacolare che mette insieme musica ed esports in modo unico.

Per chi volesse vivere in prima persona l’environment esport competitivo dei principali titoli Riot Games, la Circuito Tormenta Play Area è il posto giusto. Sempre all’interno dell’Ex Museo del Fumetto, ben 20 postazioni gaming di altissima qualità e dalle elevate performance saranno a disposizione dei visitatori, nei giorni in cui non si svolgerà il Circuito Tormenta. A comporre questi incredibili setup: PC, mouse, tastiere e i nuovissimi monitor Canvas FHD, tutti prodotti NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, oltre alle impareggiabili sedie gaming di Secretlab.

Infine, tra una sfida e l’altra, sarà possibile ammirare gli splendidi Case NZXT H7 personalizzati dall’incredibile artwork realizzato in esclusiva per Riot Games e Lucca Comics & Games da Giovanni Timpano, comic book artist di fama internazionale.

Riot Games vi aspetta a Lucca Comics & Games, dal 28 ottobre al 1 novembre, presso l’Ex Museo del Fumetto (e non solo…). Non mancate!

Altre News per: riotgamesatterraluccacomicsgames2022