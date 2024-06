RIOT GAMES a COMICON Bergamo

Riot Games sarà a COMICON Bergamo anche per questa seconda edizione. Il festival, che ha esordito nel 2023 con oltre 28.000 visitatori, ritorna anche quest’anno con tante attività e intrattenimento per tutti.

Riot porterà diversi contenuti per la sua community di appassionati. Per celebrare l’arrivo su console, VALORANT sarà giocabile per tutti i giorni della fiera grazie a ben 10 postazioni all’interno di una splendida area dedicata. I visitatori potranno testare con mano la Limited Beta su PlayStation 5, avendo anche l’occasione di partecipare ad alcuni meet&greet che verranno organizzati con i partner di Riot. Non si può però pensare a VALORANT senza parlare di competizione.

King Esports e Riot portano la Grand Final dei Game Changers Italy ‘Genesi’ – Split 2 sul palco del COMICON Bergamo. Dopo diverse fasi eliminatorie, la competizione tutta al femminile ha portato LXT ESPORTS e NOVO ESPORTS a competere per la corona di campione italiano. La Grand Final si svolgerà sul main stage della manifestazione sabato 22 giugno.

Indipendentemente da quello che sarà il risultato finale, i due team rappresenteranno il nostro paese al campionato europeo “VCT Game Changers Condenders Series 2”.Infine, a COMICON Bergamo si svolgerà anche il primo evento italiano di VALORANT dedicato al mondo console. La NOVO VALORANT CUP, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di esports che visiteranno la fiera.

L’evento consiste in un triangolare davvero speciale, con 15 talent divisi in 3 team che si sfideranno guidati da 3 capitani d’eccezione come POW3R, Xiuder e Lomba. Ogni team sarà composto da 1 capitano, 1 Pro player di VALORANT, 2 creator femminili, 1 creator FPS.

Iniziato online l’8 giugno, l’evento culminerà domenica 23 giugno sul palco di COMICON Bergamo, dove alcuni dei content creator più importanti del nostro paese si daranno battaglia al fianco di blasonati pro-player dello sparatutto tattico Riot.Appuntamento quindi dal 21 al 23 giugno per la seconda edizione di COMICON Bergamo, dove ancora una volta Riot Games sarà grande protagonista.