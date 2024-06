ETNA COMICS - TERZA TAPPA COSPLAY GRAND TOUR BY RIOT GAMES

Dopo un’edizione 2024 da record per FalComics, è già tempo di prepararsi alla terza tappa del Cosplay Grand Tour by Riot Games, al via tra pochi giorni a Catania, in occasione di Etna Comics. Il Cosplay Grand Tour, progetto dedicato a tutti i cosplayer italiani e agli amanti dei titoli Riot Games e sviluppato in diverse tappe, è pensato per celebrare la community passando per alcuni dei principali festival italiani dedicati alla cultura pop.

Il secondo appuntamento del tour, culminato nell’ultimo giorno di FalComics, è stato parte di un’edizione dai numeri incredibili della fiera marchigiana, e ancora una volta i cosplayer partecipanti hanno sbalordito il pubblico presente con creazioni dal sapore hollywoodiano. Come da regolamento, sono stati selezionati i vincitori nelle varie categorie, tra cui il secondo qualificato per la finalissima che a novembre avrà luogo durante Lucca Comics & Games.

Di seguito, i vincitori eletti a FalComics:

Miglior Interpretazione |arrowsticino.cosplay, con Garen

Miglior Armor/Prop |angelica_cosplay, con Katarina

Miglior Sartoriale | lellymaow, con Ahri

Premio Community |curly_cosplay, con Leblanc

Miglior costume assoluto (e qualificato per la finalissima) jun9jun2, con Orianna

Catania quindi è già pronta per ospitare la terza tappa del Tour durante l’Etna Comics, che si svolgerà dal 6 al 9 giugno. Giunto alla sua 12esima edizione, Etna Comics è conosciuto come il Festival Internazionale del fumetto, del gioco e della cultura POP più importante del Sud Italia, e anche per questa edizione 2024 ha in serbo parecchie sorprese per tutti gli appassionati visitatori.

Tema di questo terzo appuntamento, due delle più apprezzate realtà musicali del mondo di League of Legends: K/DA e Heartsteel. Vera e propria istituzione tra i fan, le K/DA non hanno certo bisogno di presentazioni, essendo da anni il gruppo (virtuale) di riferimento di League of Legends. Nuova aggiunta al roster musicale di casa Riot invece, la boyband Heartsteel ha debuttato a ottobre 2023 con il singolo “PARANOIA” ed è entrata da subito nel cuore degli appassionati.

È ora possibile preiscriversi alla terza tappa del Tour tramite il form dedicato disponibile a questo link.L’iscrizione dovrà essere poi confermata in loco.

Il tour è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, tutte le categorie inerenti al mondo Riot Games saranno valide, compresi costumi “Original”, ideati a somiglianza di un personaggio del mondo Riot Games in chiave originale, inoltre saranno ammessi aspetti alternativi sia di League of Legends che di VALORANT.

Questo terzo appuntamento del Cosplay Grand Tour, diversamente dai precedenti, sarà presentato da Zeronikib, cosplayer, streamer e make-up artist di successo, che sarà supportata a livello organizzativo da CS ItaliaA.S.D..

La speciale giuria di Etna Comics vedrà il ritorno di makieraclea e ellie.amber, con la graditissima aggiunta di monaschon. Inoltre, ospite d’eccezione e ambassador di questa tappa, taryn_cosplay sarà presente in veste di co-presentatore dell’evento.

Ricordiamo che il miglior costume assoluto di ogni tappa avrà accesso alla finalissima di Lucca Comics & Games, per la quale sarà richiesto a ogni vincitore di realizzare un costume originale a tema Arcane - la serie televisiva ispirata a League of Legends, finanziato da Riot Games, mentre i vincitori delle altre categorie riceveranno degli scatti d’autore e speciali omaggi Riot Games.

Il Tour si prenderà una piccola pausa dopo questo terzo appuntamento, per poi tornare in grande stile a Riminicomix (dal 18 al 21 luglio), in vista della tappa conclusiva che si svolgerà durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games (dal 30 ottobre al 3 novembre).

Per tutti i dettagli e il regolamento completo del Cosplay Grand Tour by Riot Games, visitate questo link.