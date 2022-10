Insulti razzisti e indifferenza per alla velocista azzurra Zaynab Dosso

Un nuovo caso di aggressione verbale ha colpito questa volta la velocista azzurra Zaynab Dosso, che sui social ha raccontato di essere stata presa di mira a Roma mentre si trovava in un locale affollato.

Su instagram la giovane atleta azzurra classe 1999, tramite una stories, racconta cosa le è accaduto tra le strade della Capitale. Mentre si trovava in compagnia di altri atleti, una donna si è avvicinata al gruppo per chiedere l’elemosina e una volta che Dosso e gli amici, dispiaciuti, non le hanno dato nulla sono partiti gli insulti.

“Lei sottovoce dice: putt..a straniera. Allora le chiedo di ripetere se ne ha il coraggio e lei dice ad alta voce: putt..a straniera tornatene nel tuo paese” scrive Dosso. La denuncia sui social è forte, anche perché l’atleta azzurra non solo si è sentita offesa dalla donna, ma anche e soprattutto per la mancata reazione di chi ha assistito alla scena. fenomeno sempre più frequente soprattutto negli ultimi periodi.

Dosso racconta: "Tutti quelli che erano intorno a noi erano in silenzio e alcuni addirittura,,,

