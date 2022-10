In the NVIDIA Studio: lavora con tutta la potenza della nuova 4090

In the NVIDIA Studio: il protagonista di questa settimana è Pasquale Scionti, che lavora con tutta la potenza della nuova GPU GeForce RTX 4090!

Pasquale Scionti, talentuoso artista 3D ed esperto di illuminazione, prende parte alla serie In the NVIDIA Studio di questa settimana per condividere con tutti il suo processo creativo di creazione di mondi 3D ultra-realistici.Scionti si unisce a noi per mostrarci la sua bellissima e straziante Old Abandoned Haunted Mansion. I creatori di tutto il mondo potranno ora toccare con mano i miglioramenti rivoluzionari nel loro workflow creativo, creando ambienti fotorealistici con l'aiuto delle GPU GeForce RTX Serie 40, insieme a 110 app accelerate da RTX, alla suite di software NVIDIA Studio e ai driver Studio dedicati.I creatori possono ora scegliere di lavorare con la GPU GeForce RTX 4090, dotata di RT Cores di terza generazione, Tensor Cores di quarta generazione, un encoder NVIDIA Dual AV1 di ottava generazione e 24 GB di memoria Micron G6x. Grazie a questo grande progresso nel settore delle GPU, i creatori possono aspettarsi un salto di qualità nelle prestazioni creative grazie a una serie di nuovi miglioramenti:

La tecnologia DLSS 3 utilizza i Tensor Cores RTX AI-Powered e un nuovo Optical Flow Accelerator per aumentare drasticamente gli FPS e migliorare la fluidità generale quando si lavora in applicazioni 3D.

Flussi di lavoro video e live-streaming potenziati grazie ai nuovi encoder AV1, che offrono un'efficienza superiore fino al 40% .

. Sfrutta tutta la potenza di Unreal Engine 5 con il ray-tracing RTX accelerato via hardware per visualizzazioni interattive ad alta fedeltà di progetti 3D.

Acquisite risoluzioni fino a 8k a 60 FPS in tempo reale con GeForce Experience e OBS Studio e dimezzate i tempi di esportazione dei video utilizzando i principali software di editing video!

Per saperne di più sui progressi delle GPU GeForce RTX Serie 40 per gli artisti 3D, oltre che su Pasquale Scionti, potete consultare il blogpost In the NVIDIA Studio di questa settimana.Potete dare un'occhiata a tutti gli annunci di NVIDIA Studio guidati dalle nuove GPU GeForce RTX Serie 40 alimentate dalla nuova architettura Ada Lovelace nel nostro blogpost In the NVIDIA Studio dal keynote.Scionti è riuscito a portaredalla bellezza del 2D al realismo del 3D.

Questo mese, inoltre, potrete partecipate alla sfida #From2Dto3D condividendo un'opera d'arte in 2D accanto a una sua resa in 3D, così avrete la possibilità di essere pubblicati sui canali di social media di NVIDIA Studio. Assicuratevi di taggare #From2Dto3D per partecipare correttamente alla challenge!









