NVIDIA STUDIO DIGEST - tutto sugli annunci

NVIDIA torna con il digest mensile dedicato agli annunci più recenti dell’ecosistemaNVIDIA Studio.

Nello specifico, in allegato troverai i seguenti annunci:

“In the NVIDIA Studio" con le straordinarie animazioni di CG Geek

“In the NVIDIA Studio” celebra il Capodanno lunare con l’artista Zhelong Xu

“In the NVIDIA Studio” con l'artista extraterrestre Ducky 3D

“In the NVIDIA Studio” con ilLivestreamer Nilson1489

Celebra il Capodanno lunare con l’artista Zhelong XuPer celebrare il Capodanno lunare, Zhelong Xu ha dato vita ai segni zodiacali cinesi, modernizzando l'antica mitologia con il suo stile caratteristico. Il bellissimo pezzo di Xu sull'Anno del Coniglio è stato accelerato dalla sua GPU GeForce RTX 4090, da Blender e da NVIDIA Omniverse.

Le straordinarie animazioni di CG GeekCG Geek, mago degli effetti visivi e dell'animazione mostra come ha costruito un ambizioso e intricato mondo 3D fantascientifico in soli tre giorni durante il CES. È stato in grado di accelerare questa sfida di progettazione a tempo, grazie alla potenza delle tecnologie di NVIDIA Studio e della sua GPU GeForce RTX 4090.



”In the NVIDIA Studio” con l’artista extraterrestre Ducky 3DDucky 3D, un artista di talento che crea esperienze visive coinvolgenti attraverso immagini vibranti, presenta l'animazione di ispirazione alienaStylized Alien Landscape. Questa animazione davvero unica è stata completamente realizzata in Blender, utilizzando nodi geometrici e alimentata da una GPU GeForce RTX 4090.

”In the NVIDIA Studio” con il Livestreamer Nilson1489

Il livestreamer autodidatta, Nilson1489, eleva i suoi livestream utilizzando l'AI e la sua GPU GeForce RTX 4090 Desktop.

Grazie alle nuove funzionalità di trasmissione, il suo nuovo encoder AV1 e la GPU GeForce RTX 4090 hanno aumentato automaticamente la larghezza di banda e la qualità video, offrendo una migliore qualità visiva del livestreaming e flussi di lavoro più efficienti.

