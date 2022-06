NVIDIA Studio: arriva il driver di giugno

In the NVIDIA Studio: il driver supporta Blender 3.2, Sapphire 2022.5, Denoise AI 3.7.0 e molto altro

Questa settimana l’appuntamento conIn The NVIDIA Studio riceve una doppia dose di creatività grazie all’annuncio dell’arrivo del driverNVIDIA Studio di giugno - disponibile a partire da martedì - e a uno sguardo ravvicinato ai processi utilizzati dal Senior Designer di NVIDIA, Daniel Barnes, per creareJourney.

Il driver NVIDIA Studio di giugno migliorerà le prestazioni e supporterà nuove funzionalità per gli aggiornamenti di Blender, Sapphire e Denoise AI per i creatori di NVIDIA Studio. Inoltre, la recente release di

Blender 3.2

include il supporto della piattaforma OpenVDB in

NVIDIA Omniverse

. Con

OpenVDB

, gli artisti 3D possono iterare con file di dimensioni maggiori, accelerando i flussi di lavoro creativi senza la necessità di ridurre o convertire file e dimensioni. Blender 3.2 ha anche aggiunto una funzione, Light Group, che consente agli artisti di modificare il colore e l'intensità delle sorgenti luminose nel compositor senza dover rifare il rendering.

BorisFX Sapphire 2022.5 ora supporta i sistemi multi-GPU che applicano plugin di effetti visivi accelerati dalla GPU in DaVinci Resolve di Blackmagic, scalando la potenza della GPU

con velocità di rendering fino a 6 volte superiori

.

Topaz Denoise AI 3.7.0

ha aggiunto il supporto per il framework NVIDIA TensorRT, ciò significa che i creatori di NVIDIA Studio beneficiano di velocità di inferenza significativamente più elevate. Quando si utilizzano le funzioni di denoising dei modelli RAW, l'inferenza è

fino a 6 volte più veloce

.

Questa settimana i riflettori della nostra serie sono puntati suDaniel Barnes, Senior Designer di NVIDIA specializzato in visual design e contenuti 3D. Si unisce a noiIn the NVIDIA Studio per illustrare il suo workflow creativo nella progettazione della scena galattica in 3DJourney.

Utilizzando il suo laptop, dotato di GeForce RTX 3060, Barnes è stato in grado di assemblareJourney in modo rapido e più efficiente grazie ai preset di materiali e all'illuminazione di

Omniverse Create

. AncheNVIDIA Canvas ha giocato un ruolo fondamentale nell'efficienza dei processi: l'uso dell'intelligenza artificiale ha permesso a Barnes di generare lo spazio esterno in pochissimi minuti, trasformando semplici pennellate in una vista realistica e sorprendente.

Lavorare con strumenti e app come Adobe Substance 3D Painter Connector e la libreria Omniverse

NVIDIA vMaterials

ha aiutato Barnes a scoprire, creare e perfezionare le texture, applicando il suo stile unico di combinazione di colori in Create.

