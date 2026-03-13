Anziana trovata morta in un pozzo a Roccadaspide

Una donna di 68 anni è stata trovata morta in un pozzo a Roccadaspide dopo giorni di silenzio che avevano allarmato i vicini. L’anziana viveva da sola e non dava più notizie da tempo. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio dai vigili del fuoco.

Il corpo di una donna di 68 anni è stato scoperto all’interno di un pozzo profondo circa tre metri e mezzo in località Volpato Difesa, nel territorio comunale di Roccadaspide, in provincia di Salerno. Il recupero della salma è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo.

L’intervento è stato eseguito dai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, arrivati sul posto dopo la richiesta dei carabinieri. I pompieri hanno recuperato il corpo dal fondo del pozzo e messo l’area in sicurezza per consentire gli accertamenti.

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A segnalare la situazione sono stati alcuni vicini, insospettiti dall’assenza della donna. Da alcuni giorni non la vedevano né riuscivano a contattarla. La 68enne, nubile e senza figli, viveva da sola in una casa poco distante dal punto in cui è stato poi trovato il corpo.

Dopo l’allarme sono partite le ricerche nella zona, che hanno portato al ritrovamento all’interno del pozzo. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto e verificare come la donna sia finita nel punto in cui è stata trovata.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo per stabilire le cause della morte. Gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di un incidente.