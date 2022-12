Meta Quest 2 - novità del mese di dicembre

Che sei alla ricerca delle ultime offerte, di nuovi giochi da acquistare e regalare a qualcuno che passa le ore a giocare con il suo visore o semplicemente di un motivo per concederti un regalo, su Meta Quest 2 ci sono molti contenuti per soddisfare le tue esigenze di regalo in questa stagione natalizia.



Continua a leggere qui sott per conoscere le uscite dei giochi da tenere d'occhio nel prossimo mese, i giochi VR che consigliamo di regalare e le uscite recenti che potresti esserti perso.

I prossimi giochi VR da tenere d'occhio

1 dicembre - The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution da Skydance Interactive

Bloccati il calendario, perché tornerai a New Orleans infestata dai walker con The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution! Il viaggio di ritorno sarà più pericoloso che mai: combatti e intrufolati in una città che è già stata presa di mira innumerevoli volte.

Il viaggio di ritorno sarà più pericoloso che mai: combatti e intrufolati in una città che è già stata presa di mira innumerevoli volte. 8 dicembre - GOLF+ - New Courses and Swing Data

Il 18 novembre GOLF+ ha lanciato un nuovo campo, Pinehurst No. 2, e a partire dall'8 dicembre i giocatori potranno sperimentare un altro nuovo campo, uno dei migliori degli Stati Uniti: l'iconico Pebble Beach Golf Links! Sempre a dicembre verrà aggiunta una nuova e rivoluzionaria funzione che consentirà ai giocatori di analizzare e comprendere ogni swing effettuato in GOLF+, aiutando i golfisti di qualsiasi livello a capire meglio i fondamentali del loro swing.

8 dicembre - Arcade Legend

Costruisci la tua sala giochi virtuale, gioca con gli amici a giochi con licenza ufficiale e vinci biglietti, premi e molto altro. Ripristina le vecchie strutture e sblocca le aree segrete per espandere il tuo locale, trasformando la tua sala giochi in un parco giochi di livello mondiale per te e i tuoi amici!

14 dicembre - Among Us VR update da Schell Games, Innersloth LLC, e Robot Teddy

Il mese scorso, Among Us VR, il party game amato in tutto il mondo, è stato lanciato sul Meta Quest Store e ha aggiunto la sua prima serie di contenuti post-lancio con Hat Pack: Festive Favourites e un cappello gratuito con confezione regalo, giusto in tempo per festeggiare le feste con i compagni di squadra! E, a proposito di gioia (e paura), il 14 dicembre il gioco riceverà il suo secondo aggiornamento post-lancio, con la correzione degli exploit che impediscono il sabotaggio e un'abbondanza di miglioramenti alla qualità della vita votati dai membri della Crew.

14 dicembre - POPULATION: ONE Sandbox da BigBox VR

POPOLATION: ONE, uno dei giochi battle royale più venduti in VR, sta per diventare ancora più bello con Sandbox! Lanciato il 14 dicembre in accesso anticipato, offrirà modi illimitati di esplorare, creare e giocare.

15 dicembre - Gorilla Tag da Another Axiom

Muoveti come Monke in Gorilla Tag, il parco giochi social VR che uscirà da App Lab e arriverà su Meta Quest Store il 15 dicembre! Corri, arrampicati e salta utilizzando un metodo di movimento unico che richiede solo le mani e le braccia.

15 dicembre - MaskMaker

In un nuovissimo universo misterioso, dai creatori di A Fisherman's Tale, vestirai i panni dell'apprendista di un fabbricante di maschere e imparerai la magia, che ti condurrà all'esplorazione di regni misteriosi. Di maschera in maschera e di enigma in enigma, esplora il regno delle maschere e svela l'identità dell'avvoltoio.

