Active Pack per Meta Quest 2 - Regala il benessere invernale

Con le festività natalizie alle porte, vi segnalo un regalo di Meta che mette in primo piano il benessere e la forma fisica: il nuovo Meta Quest 2 Active Pack (RRP €79,99), da prendere in considerazione per la guida ai regali. L'Active Pack è stato annunciato al Connect di ottobre ed è la soluzione perfetta per le tante persone che già si allenano con il Quest 2 e per coloro che vogliono iniziare la loro routine di fitness in realtà virtuale. L'Active Pack include:

Interfaccia facciale lavabile per un maggiore comfort

2 Cinturini da polso per un maggiore controllo

Cinturini regolabili per le nocche per una totale tranquillità

Con i nuovi accessori, gli allenamenti a casa saranno ancora più coinvolgenti che mai, grazie alle app per il fitness, tra cui Supernatural FitXR : saltare, dare pugni e ballare sarà più semplice che mai. Trovate maggiori informazioni riguardo il fitness in realtà virtuale qui

Altre News per: activepackmetaquestregalabenessereinvernale