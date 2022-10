Morto il pilota vittima di un incidente nel Gp del Portogallo, aveva 22 anni

Purtroppo non c' è stato niente da fare per il pilota

Victor Steeman.

Nella notte è arrivata la notizia che il

22enne pilota olandese, rimasto vittima di un grave incidente nella gara della

Supersport 300

durante il

Gp del Portogallo

, a Portimao, non ce l'ha fatta.



Il pilota del team Mtm Kawasaki, secondo in classifica generale a 50 punti dal leader Alvaro Diaz, era caduto dopo pochi giri finendo travolto da José Luis Perez Gonzalez.

Steeman è arrivato a quella che sarebbe stata la sua ultima prova da secondo in classifica generale, ma alla curva 14 del terzo giro della prima gara disputata sabato scorso , 8 ottobre, ha perso il controllo della sua Kawasaki Ninja 400 e un pilota che stava arrivando dietro non poteva evitare di scontrarsi con lui. Steeman è caduto a dieci giri dalla fine in un tratto veloce della pista portoghese, con una tale sfortuna che il pilota José Luis Pérez non ha potuto evitarlo e lo ha investito. Steeman è stato trasportato in aereo all’ospedale di Faro , in condizioni critiche, con politrauma e ferite alla testa e dopo 3 giorni si è spento.

Nonostante la perdita insopportabile e il dolore, i genitori sono molto orgogliosi di condividere il fatto che, il loro ragazzo, attraverso la sua scomparsa, ha potuto salvare altre cinque persone donando i suoi organi.



Altre News per: mortopilotavittimaincidenteportogalloavevaanni