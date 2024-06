Apollo 8 - morto a 90 anni William Anders: astronauta vittima di un incidente aereo

Anders era il pilota del modulo lunare, alla missione parteciparono anche Frank Borman, che era il comandante, e James Lovell Jr.

Attualità - William Anders, astronauta che partecipò nel 1968 alla missione dell'Apollo 8, che per prima orbitò intorno alla Luna, e scattò la famosa foto della "Terra che sorge", è morto a 90 anni nell'incidente di un aereo che lui stesso pilotava nello stato di Washington. "Mio padre è morto in un incidente aereo sulle isole di San Juan, la famiglia è devastata e piange la morte di un grande pilota", ha dichiarato alla Cnnil figlio, Greg Anders. L'ufficio dello sceriffo della contea di San Juan ha dichiarato che un aereo è precipitato in mare al largo delle coste dell'isola di Jones. La Guardia Costiera ha poi comunicato che una squadra di sommozzatori hanno recuperato il corpo del pilota, l'unico a bordo del biposto, descritto come un "vecchio modello di aereo". Nato nell'ottobre del 1933 ad Hong Kong, Anders aveva frequentato la United States Naval Academy e poi era passato alla US Air Force, diventando pilota di caccia.

Nel 1964 fu selezionato dalla Nasa come astronauta, partecipando a diverse missioni. La missione Apollo 8 fu lanciata il 21 dicembre 1968 per fare un'orbita intorno alla Luna in preparazione della missione Apollo 11 che l'anno seguente arrivò sulla luna. Anders era il pilota del modulo lunare, alla missione parteciparono anche Frank Borman, che era il comandante, e James Lovell Jr.